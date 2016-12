Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că România va pierde procesul care i-a fost intentat de Comisia Europeană (CE) la Curtea Europeană de Justiţie referitor la siturile \"Natura 2000\". Ce a dat ţara noastră în judecată deoarece nu au fost desemnate suficiente zone avifaunistice. \"România va pierde procesul, pentru că are dreptate Uniunea Europeană. Noi, în 2005-2006, când trebuia în mod profesionist să finalizăm siturile, nu le-am făcut, din varii motive - lipsă de bani, etc. În 2007, au făcut ei o analiză şi au constatat că sunt prea puţine situri şi la păsări şi la altele\", a spus el, uitând de debandada incredibilă a desemnării siturilor, fără nici cea mai mică analiză sau sfat al specialiştilor. Borbely a adăugat că studiile privind aceste situri din cadrul \"Natura 2000\" sunt în curs de finalizare, având în vedere că s-au alocat sume importante în acest sens în anul precedent. \"Noi finalizăm acum, pentru că am dat mai mulţi bani în 2010. Este clar că o să pierdem, noi am mers la CEJ pentru a avea timp să finalizăm acest studiu. Pierderea procesului nu înseamnă bani daţi, ci că “în termen de” trebuie să ne conformăm. Şi ne vom conforma, la sfârşitul lunii februarie-martie vom avea toate siturile finalizate\", a spus Borbely. El a adăugat că România este o ţară bogată, una dintre puţinele ţări care au cinci regiuni biogeografice - pontic, stepă, continental, panonic şi alpin - şi că trebuie să aibă grijă de ele şi să apere natura.