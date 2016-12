România pierde un locuitor la fiecare două minute

Oficial, 2013 a fost anul cu cele mai puţine naşteri de când există România ca stat modern, iar 2014 nu se anunţă mai darnic. Aşa că, potrivit Amos News, anul ce tocmai a început este văzut de sociologi ca fiind al 22-lea an consecutiv de declin demografic. Practic, România pierde câte un locuitor la fiecare două minute şi 15 secunde, iar în acest ritm vom ajunge ca până în 2030 să fim mai puţini de 16 milioane de locuitori. Singura veste bună pe care ne-o dau sociologii este că, în acest an, speranţa de viaţă va creşte cu trei-patru luni faţă de 2013. Însă nu cresc şi calitatea ei şi nici numărul copiilor nou-născuţi. „O societate nu poate să se dezvolte nici datorită drumurilor, nici datorită canalizării, nici datorită achiţiei de bunuri, se dezvoltă doar prin copii, prin volumul populaţiei, prin forţa de muncă. România pierde în fiecare an un oraş de dimensiuni medii, de 30.000 de locuitori”, spune Ana Bulai, sociolog. Dacă acest ritm se va menţine pe termen lung, atunci, în 15 ani, populaţia României va fi egală cu cea din 1946, adică nu va depăşi 16 milioane, câţi eram după două războaie care au secerat Europa. Datele statistice arată că în acest an, în luna iulie, România va avea 19.450.000 de locuitori, adică vom fi cu un sfert de milion mai puţini decât anul trecut. Practic, România anului 2014 va avea acelaşi număr de locuitori ca acum 45 de ani. Din datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică reiese că în 2014 va fi o înmormântare la fiecare două minute, o nuntă la fiecare 4 minute şi 15 secunde şi un divorţ la fiecare 15 minute şi 45 de secunde. „Având în vedere că rata divorţurilor într-adevăr a crescut, foarte multe femei nu se mai bazează pe partener sau pe familie atunci când vine vorba de un copil şi doresc ele să aibă puterea financiară şi capacitatea de a îngriji acel copil”, consideră Bogdana Bursuc, psiholog. Astfel, sociologii estimează că anul 2014 va doborî recordul negativ al natalităţii. Numărul naşterilor va coborî, spun ei, pentru al patrulea an consecutiv sub pragul de 200.000. „Copilul este o sursă de sărăcie în societatea modernă, iar în România într-o foarte mare măsură, atâta vreme cât un copil te costă pe an mai mult decât bugetul mediu al familiei. Pentru o familie, ca să aibă o decizie raţională, trebuie să aibă un venit mult peste mediu, dublu peste mediu”, mai spune sociologul Ana Bulai. Mai mult, din trei gravide care vor trece pragul maternităţii, două vor naşte şi una va avorta, astfel încât, conform statisticii din România, va fi o naştere la fiecare 2 minute şi 40 de secunde şi un avort la fiecare 5 minute şi 15 secunde. „Nu avem un sprijin pentru copii. Gândiţi-vă că în România, momentan, alocaţia pentru un copil este de 10 ori mai mică decât alocaţia pentru un câine vagabond şi de 100 de ori mai mică decât alocaţia pentru un puşcăriaş”, susţine Ana Bulai. Există, totuşi, şi o veste bună: mortalitatea intantilă îşi va continua trendul descendent şi în 2014, când ar trebui să atingă minimul istoric din ultimul sfert de secol.