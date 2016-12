România, pion important în sud-estul Europei

10:26:38 / 29 Martie 2014

Romania valetul Europei. Ne guduram pe langa cei din Est dar nu o sa primim decat resturile ramase. Pentru ei nu suntem decat o javra de caine raios de care se pot debarasa oricand. Suntem scut uman in fata Rusiei in caz de razboi. Iar rusii vor trece peste noi precum un T34 peste un sobolan. Nici macar nu va observa ca i-am stat in cale.