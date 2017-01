România poate ajunge punct nodal de transport în Europa de Sud-Est

Premierul Dacian Cioloș a declarat, în contextul Summitului ASEM care a avut loc, vineri și sâmbătă în Mongolia, la Ulan Bator, că România poate să fie în Europa de Sud-Est un punct nodal de transport, dat fiind faptul că are ieșire la Marea Neagră.

"Ieri, am intervenit în reuniunea plenară în care s-a dezbătut mai ales despre chestiunea legată de conectivitate, conectivitate între Europa și Asia, în sens larg. Eu am insistat pe nevoia de corelare și de coordonare pe diferitele acorduri legat de conectivitate atât pe partea de hard, (...) deci infrastructura de transport în general, de care România este interesată, și transport rutier și transport maritim, transport aerian. Am insistat pe faptul că România, în Europa de Sud-Est, poate să fie un punct nodal de transport, dat fiind faptul că are ieșire la Marea Neagră, că putem reactiva anumite conexiuni cu Asia Centrală și apoi cu tot continentul asiatic. Datorită Dunării, putem asigura transportul mărfurilor care ajung prin Marea Neagră în Portul Constanța spre toată Europa (...) Am exprimat disponibilitatea României de a se implica în astfel de proiecte. De altfel, noi am început deja discuții bilaterale cu țări riverane Mării Negre, Mării Caspice și cu țări din Asia Centrală pe acest subiect", a spus premierul Cioloș, într-o declarație acordată Radio România și publicată sâmbătă pe site-ul Guvernului.

Potrivit premierului, conectivitatea înseamnă și internet, și turism.