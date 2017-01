România pompează energie la foc automat

Producția de energie hidroelectrică, eoliană și fotovoltaică va crește, în următorii patru ani, cu 14,65%, conform Comisiei Naționale de Prognoză (CNP). Astfel, producția se va majora de la 2,32 milioane tone echivalent petrol (tep) în 2015 la 2,405 milioane tep în 2016 (plus 3,7% anual), la 2,49 milioane tep în 2017 (plus 3,5%), 2,575 milioane tep în 2018 (plus 3,4%) și la 2,66 milioane tep în 2019 (plus 3,3%). În schimb, conform estimărilor CNP, producția de energie nuclearoelectrică va rămâne constantă până în 2019, la nivelul de 2,865 milioane tep anual. În ceea ce privește importurile totale de energie electrică, CNP notează că ele vor fi de 260.000 tep anual, până în 2019, și că vor reprezenta 2,2% din totalul importurilor în 2016, 2,1% în 2017 și 2% în 2018 și 2019. Resursele energetice ale României vor ajunge anul viitor la 43,3 milioane tep, urmând să crească cu 1,6% față de acest an.