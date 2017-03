România, poziția a șasea, semifinala a doua, la Eurovision 2017

Eurovision 2017 are loc la Kiev, în Ucraina. Participă 43 de țări, între care și România, reprezentată de piesa 'Yodel It' interpretată de Ilinca şi Alex Florea. Ilinca şi Alex Florea vor intra pe a șasea poziţie în a doua semifinală a concursului Eurovision 2017. Ordinea intrării pe scenă a fost stabilită de producătorii show-ului de la Kiev şi aprobată de preşedintele executiv EBU. Fanii Eurovision din Italia, Spania şi Marea Britanie îşi pot vota favoriţii în prima semifinală, din 9 mai, iar telespectatorii din Germania, Ucraina şi Franţa vor vota melodiile din cea de-a doua semifinală, din 11 mai. România va participa cu piesa 'Yodel It'.

La ediţia de anul acesta s-au înscris 43 de ţări. Marea finală va fi pe 13 mai.