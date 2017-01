România pregăteşte meciurile din runda a doua din Liga Europeană pe Naţiuni la tenis de masă

După ce au debutat cu stîngul în cadrul Joola European National League, reprezentativele României speră să obţină mîine primele victorii în a doua rundă a întrecerii. Dacă prima întîlnire a băieţilor a avut loc la Constanţa, în compania Cehiei, scor 2-3, cea de-a doua partidă se va desfăşura la Buzău, de la ora 17.00, Adrian Crişan (nr. 10 în topul european şi nr. 28 în cel mondial), Andrei Filimon (nr. 45 european şi 84 mondial) şi Adrian Dodean (nr. 209 european şi nr. 347 mondial) vor înfrunta reprezentativa Austriei, formată din Weixing Chen (nr. 9 european şi nr. 25 mondial), Bernhard Presslmayer (nr. 100 european şi nr. 166 mondial), Daniel Habesohn (nr. 88 european şi nr. 150 mondial). Antrenorul Mircea Dinu ar putea beneficia şi de serviciile constănţeanului Constantin Cioti. Dacă misiunea băieţilor în cea de-a doua etapă se anunţă accesibilă, fetele vor avea de înfruntat puternica echipă a Ungariei. Întîlnirea este programată la Eger, pentru acest meci antrenorul Viorel Filimon convocîndu-le pe Eliza Samara, Daniela Dodean, Cristina Hîrîci (toate de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul) şi Bernadette Szocs. „Va fi o partidă extrem de dificilă. Ele au în componenţă două campioane europene (n.r. - Georgina Pota şi Krisztina Toth, ultima ratînd însă întîlnirea cu România), iar în ultimii trei ani nu prea am mai reuşit să le învingem. Ambele echipe vin după o înfrîngere în prima etapă şi cred că va fi o întîlnire disputată”, a declarat Viorel Filimon, care speră ca în scurt timp să crească o nouă generaţie de sportivi la Constanţa. „După rezultatele foarte bune obţinute în ultimii şase-şapte ani sîntem într-o perioadă în care am rămas doar cu doi-trei sportivi mai de valoare. Ceilalţi sînt mult mai mici şi aşteptăm ca în următoarele competiţii să atingă valoarea celor care au adus atîta faimă sportului din Constanţa. Săptămîna trecută, la Campionatul Naţional, în sală s-au aflat şi o grupă de la grădiniţă, care vin doar de o lună de zile la antrenamente şi pe care încercăm să-i îndreptăm spre tenis de masă, ceea ce înseamnă că viitor vom avea”, a promis cel care a “şlefuit-o” pe Elizabeta Samara. „Sperăm să fie mai bine în meciul cu Ungaria, care are o echipă foarte bună, dar şi fetele au cîştigat de foarte multe ori în faţa lor şi cred că putem obţine un rezultat favorabil şi de această dată”, a spus şi Cristina Hîrîci, care sîmbătă a obţinut medalia de aur cu echipa de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul şi este pe primul loc în clasamentul junioarelor la nivel naţional.