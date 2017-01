România pregăteşte returul cu Slovenia

Reveniţi duminică în ţară, direct la Timişoara, după victoria repurtată în Slovenia, fotbaliştii echipei naţionale au susţinut, în aceeaşi seară, un antrenament pe stadionul “Dan Păltinişanu”. Aproape 3.000 de fani i-au aplaudat pe jucători şi pe selecţionerul Victor Piţurcă, însă l-au primit cu ostilitate pe Ionuţ Lupescu, directorul general al FRF. Lupescu este considerat principal răspunzător de preţul piperat al biletelor. În apărarea lui Lupescu a sărit preşedintele FRF, Mircea Sandu: “Să ne uităm şi la costurile enorme pe care le avem. E 10 dolari biletul la peluză, prea se face un capăt de ţară şi prea mult tam-tam, aţi dat apă la moară celor care nu se pricep la fotbal. Timişoara are cei mai înfocaţi suporteri şi nu cred că se vor manifesta altfel decît susţinînd echipa naţională. În august, cu 60 de zile înainte de meciul cu Olanda, vom decide unde se va juca această partidă, iar Timişoara este printre candidate. Preţurile se vor menţine, nu au fost puse special ca Timişoara să nu organizeze meciul cu Olanda, cum s-a spus. Costurile pentru meciul de miercuri sunt foarte mari, 250.000-300.000 de euro. Da, într-adevăr, stadionul îl avem la dispoziţie gratis, dar sunt chartere, hoteluri, diurna jucătorilor, alte cheltuieli”, a spus Sandu.

Fundaşul Cosmin Contra a precizat că meciul de miercuri este unul special pentru el, Chivu sau Codrea. “Jucăm acasă, în faţa familiilor, a prietenilor. Ne bucurăm că naţionala a ajuns la Timişoara, sperăm să ne simţim bine, să cîştigăm şi să revenim. Avem un plus de valoare şi de experienţă în faţa slovenilor”, a spus Contra, adăugînd că acum este concentrat doar pentru echipa naţională, iar o decizie în privinţa viitorului său o va lua după încheierea sezonului competiţional în Spania. Căpitanul echipei naţionale a României, Cristi Chivu, a declarat, ieri, că tricolorii mai au mult de luptat pentru a ajunge la EURO 2008: “Este adevărat că am reuşit o campanie foarte bună pînă acum, dar nici pe departe nu suntem calificaţi. Simţim suflarea Bulgariei în ceafă şi trebuie să ne păstrăm concentrarea şi pentru următoarele meciuri”. Cristian Chivu şi Cosmin Contra au fost prezenţi la semnarea unui contract de parterneriat între Gillette şi Federaţia Română de Fotbal, eveniment la care au mai participat şi preşedintele FRF, Mircea Sandu, şi directorul general al acestui for, Ionuţ Lupescu. Partida România - Slovenia se va disputa miercuri, de la ora 21.00.