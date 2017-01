România, prezentă la Salonul Mondial de Turism de la Paris

Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) este prezentă, în perioada 20 - 23 martie, la cea de-a 39-a ediție a Salonului Mondial de Turism de la Paris, cel mai important târg internațional de profil din Franța. Evenimentul reunește specialiști din domeniul turismului mondial, reprezentând organisme naționale, regionale și locale de turism, asociații profesionale, tour-operatori și agenții de turism, companii aeriene, firme de închirieri auto, societăți de transport feroviar sau naval, lanțuri hoteliere, campinguri și alte structuri de cazare, parcuri de distracții. România participă la acest târg cu un stand de 50 de metri pătrați, în formă de insulă, care poate fi identificat ușor datorită unui logo sub formă de pătrat, iluminat de opt reflectoare. De asemenea, prezenţa obiectelor de artizanat asigură originalitatea acestuia. Alături de Biroul de Promovare și Informare Turistică de la Paris al ANT, la standul României participă 11 societăți: agenții de turism, tour-operatori, hoteluri, companii aeriene. An de an, circa 100.000 de vizitatori sunt atrași de ofertele turistice prezentate în cadrul salonului, perioada de desfășurare, luna martie, reprezentând perioada în care cea mai mare parte a francezilor își pregătesc și rezervă concediul.