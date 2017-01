România, prin ochii Comisiei Europene

Economia, în creştere

Comisia Europeană (CE) a revizuit în urcare estimarea privind creşterea economică a României pentru 2008, de la 6,2%, la 8,5%, dar a redus proiecţia pentru 2009 de la 5,1%, la 4,7%. Cererea de pe piaţa locală va fi afectată de scăderea încrederii consumatorilor şi investitorilor, dar şi de înăsprirea condiţiilor de creditare. \"Economia României se supraîncălzeşte, dar creşterea este pe punctul de a se reduce. Totuşi, actualul deficit de cont curent se va menţine la niveluri îngrijorătoare şi numai uşor în scădere. Aceşti factori, împreună cu înrăutăţirea perspectivei fiscale, prelungeşte vulnerabilitatea statului la şocurile externe, în special în contextul actualei perioade de stress financiare global\", potrivit raportului de toamnă al CE. Anul trecut, creşterea economică a României s-a plasat la 6%, accelerîndu-se la 8,8% în prima jumătate din 2008.

Deficit de cont curent în scădere

Pentru indicatorul deficit de cont curent, CE a revizuit în scădere estimarea de toamnă, cu 2,6%, de la 16,1%, la 13,5% din PIB, iar proiecţia pentru 2009 a fost redusă cu 3,2%, de la 16,2%, la 13%. Pentru anul 2010, CE anticipează un deficit de cont curent de 12,6% din PIB. Estimările privind balanţa comercială indică o îmbunătăţire uşoară faţă de anul trecut. În acest an, deficitul comercial va scădea de la 14,5% în 2007, la 14,4% din PIB, faţă de proiecţia din aprilie, de 17,2%. Pentru 2009, CE consideră că deficitul comercial va continua să scadă, la 14,2% (estimarea anterioară indica 17,8%), iar în 2010, indicatorul va reprezenta 13,9% din PIB.

Curs mediu de 3,68 lei/euro

Estimarea CE privind cursul mediu leu/euro pentru acest an a fost modificată în scădere, de la 3,70 lei/euro, la 3,68 lei/euro. Pentru anul viitor, proiecţia CE referitoare la cursul mediu a crescut însă de la 3,71 lei/euro la 3,79 lei/euro. Cursul mediu valabil în anul 2010 a fost prefigurat în stagnare, tot la 3,79 lei/euro. Reamintim că, anul trecut, cursul mediu de schimb a fost de 3,34 lei/euro. Deprecierea leului faţă de moneda unică europeană este unul dintre cele mai mari riscuri pentru perspectivele economice ale României, arată oficialii CE în raport. Volatilitatea leului pe piaţa monetară ar afecta stabilitatea financiară a firmelor şi gospodăriilor, din cauza nivelului ridicat de creditare în valută, se mai arată în prognoza Comisiei. Comisia Naţională de Prognoză (CNP) estimează un curs de 3,67 lei/euro pentru acest an, care va scădea la 3,6 lei/euro în 2009, respectiv 3,5 lei/euro în 2010.

Rata medie a inflaţiei pe anul în curs, estimată la 7,8%

Inflaţia medie anuală pe 2008 în ţara noastră va fi de 7,8%, potrivit CE, indicînd o majorare de 0,2% a prognozei anterioare. Prognoza pe anul viitor pentru acest indicator arată un nivel de 5,7% (rectificare în urcare de 0,9%), iar pe anul 2010, estimarea este de 4%. România se va plasa, anul acesta, pe locul cinci în UE în funcţie de rata anuală a inflaţiei, după Letonia (15,7%), Bulgaria (12,4%), Lituania (11,9%) şi Estonia (10,6%). Majorările salariale şi evoluţia cursului de schimb valutar au alimentat accelerarea inflaţiei cu 2,9%, peste pragul de 4,9% din 2007. Presiunile exercitate de factorul cerere/ofertă se vor relaxa, datorită condiţiilor mai dificile de creditare survenite în urma intensificării crizei financiare globale. Comisia Naţională de Prognoză (CNP) anticipează în prognoza de toamnă o inflaţie de 6% în 2008 şi de 4,5% anul viitor şi în 2010.

Cea mai rapidă creştere a salariilor din UE

Salariul real din România va urca în acest an, potrivit aceleiaşi prognoze de toamnă a CE, cu 13,6%, fiind cel mai accelerat ritm de creştere din UE şi peste estimarea CE din primăvară, care indica o majorare de doar 10,4%. Comisia a redus însă proiecţia pe 2009, de la 11,3%, la 9,1%. În 2010, salariul real pe angajat va creşte cu 9%, anticipează executivul UE. Anul trecut, salariul real a urcat cu 16,9%. În ceea ce priveşte cîştigul nominal, estimarea a fost, de asemenea, modificată în urcare, indicînd o creştere de 22,5% în 2008, faţă de proiecţia din aprilie, care indica un avans de 18,1%. Anul viitor, salariul nominal se va majora cu 15,1%, în condiţiile în care prognoza de primăvară indica o creştere de 16,4%. În 2010, cîştigul nominal va avansa cu 13,5%. Totodată, productivitatea muncii, calculată ca PIB pe angajat, va creşte cu 7,2% în acest an, faţă de 5,5% în 2007, potrivit raportului CE, care majorează astfel proiecţia precedentă, de 5,2%. Pentru 2009, Comisia a redus estimarea privind productivitatea muncii, anticipînd o creştere de 4%, faţă de cifra de 4,2% înaintată în primăvară. Comisia Naţională de Prognoză (CNP) estimează, în prognoza de toamnă, o creştere de 12,3% a salariului real pe angajat în acest an, urmată de avansuri de 4,8%, respectiv 5,5% în 2009 şi 2010.

Investiţiile străine, amplificate

Volumul investiţiilor în România, pentru acest an, anticipat de CE este în creştere de 7,1%, de la nivelul anterior de 13,4%, la proiecţia de 21,3%, vehiculată în această toamnă. Pentru 2009, investiţiile se vor stabiliza la 10,1%, iar pentru anul 2010, vor creşte cu 0,7% faţă de anul precedent, ajungînd la 10,8%. Cele mai puternice avansuri sînt indicate pentru sectorul construcţiilor şi echipamente. Pe de altă parte, investiţiile publice vor avea cele mai reduse variaţii. În acest an, CE estimează o creştere de 5,7% a volumului investiţiilor publice şi de 5,8%, anul viitor.

Simona STÎLPEANU