România, printre țările cu cele mai puține zile libere

Dacă angajații spanioli şi greci au printre cele mai multe zile libere, 14, respectiv 12, România se află printre țările europene cu cele mai puține sărbători declarate zile libere prin lege, concluzionează studiul Worldwide Benefit and Employment realizat în 2013 de Mercer Marsh Benefits. Codul Muncii prevede 12 zile libere acordate cu ocazia sărbătorilor publice sau religioase, respectiv câte două zile pentru Anul Nou, Paşte, Rusalii şi Crăciun şi câte o zi pentru Ziua Internaţională a Muncii, Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei şi Ziua Naţională a României. În 2014, din cele 12 zile, doar nouă sunt în timpul săptămânii. De asemenea, același studiu arată că, la nivelul Europei Centrale şi de Est, România se află pe ultimul loc. În Europa Centrală şi de Est, Guvernul turc acordă cel mai mare număr de sărbători publice - 14,5. La nivelul întregului continent, Finlanda ocupă primul loc din Europa, cu 15 zile libere, iar Marea Britanie, Olanda şi Ungaria sunt pe ultimul loc, cu opt zile libere. „Numărul zilelor de vacanță publice nu este rigid, astfel încât datele se schimbă de la an la an. Unele țări au adesea zile libere pentru evenimente culturale sau religioase specifice, în timp ce altele lasă decizia finală guvernelor locale”, a declarat Ellyn Karetnick, Lider Global Mobility Practice la Mercer UK. Studiul oferă o privire de ansamblu asupra practicilor de beneficii obligatorii şi facultative, reglementărilor legale şi condițiilor de angajare în peste 64 de țări. Studiul ia în calcul numărul zilelor legale din timpul săptămânii, dacă nu se specifică altfel.