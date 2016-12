România promite că-şi va întreţine toate ariile protejate

Spre deosebire de cazurile altor ţări europene, procesul deschis la Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) României, pe arii protejate, nu va continua pentru că ţara noastră va demonstra că are resursele necesare pentru a desemna şi întreţine toate siturile la care s-a angajat, a declarat, ieri, comisarul-şef al Gărzii de Mediu, Silvian Ionescu. Amintim că Comisia Europeană (CE) a deschis României proces la CEJ pentru că nu a desemnat suficiente zone avifaunistice şi spaţii de interes comunitar, iar CEJ va examina cererea Bruxelles-ului şi va cere explicaţii României. „Pînă la finalul acestui an vom rezolva cu administrarea ariilor portejate şi vom asigura resursele necesare astfel încît să demonstrăm CEJ şi CE că România poate administra aceste arii”, a spus Ionescu. El a adăugat că, în prezent, 70% din ariile protejate din România sînt în administrarea Romsilva şi numai 30% la organizaţiile non-guvernamentale (ONG). “ONG-urile interesate vor putea cere fonduri deoarece pregătim un nou ghid de aplicat pentru managementul ariilor protejate. E timpul ca acestea să-şi asume răspunderea pentru administrarea zonelor protejate”, a precizat şeful Gărzii de Mediu. Ionescu a adăugat că Ministerul Mediului derulează, în prezent, o licitaţie pentru proiecte ce vizează preluarea custodiei în arii protejate, iar ONG-urile sau institutele pot depune planuri de management care să cuprindă inclusiv întreţinerea ariilor protejate pe termen lung. Printre activităţile permise în arii protejate sînt şi cele care se referă la dezvoltarea de ferme eoliene, a mai spus comisarul general al Gărzii de Mediu. Ariile protejate însumează circa 4,26 milioane hectare, respectiv mai puţin de 18% din suprafaţa terestră a ţării, iar ministrul intermar al Mediului, Elena Udrea, declara, marţi, că “sîntem la CEJ pentru că nu am fi dat suprafaţa exactă din teritoriul României ocupată de proiectul Natura 2000”, adăugînd că România ar trebui să mai desemneze 22 de situri naturale pentru păsări. După ce legea privind reorganizarea agenţiilor, asumată de guvernul Boc, va trece de Curtea Constituţională, Ministerul Mediului va înfiinţa o direcţie de management al ariilor protejate, a mai spus Udrea, şi a precizat că aceasta va facilita o mai bună accesare a fondurilor puse la dispoziţia României de UE. “În prezent, rata absorbţiei de fonduri pe Axa 4 din POS Mediu este de numai 5%”, mai preciza ministrul interimar al Mediului.