România, promovată la CNN

În încercarea de a atrage cât mai mulţi turişti străini, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) a început campania de promovare a României ca destinaţie turistică pe trei posturi de televiziune internaţionale, respectiv CNN, Euronews şi Eurosport, care vor difuza trei spoturi timp de un an. „Conceptul spoturilor subliniază valorile României, resursele unice incontestabile, avantajul competitiv de a se putea baza încă pe o natură în mare parte neatinsă şi „sănătoasă”, o resursă rară şi valoroasă pentru viitorii vizitatori. Conceptul creativ al spoturilor pune în valoare moştenirea culturală românească, un mix bogat de influenţe istorice, autenticitate românească şi tradiţional”, se arată într-un comunicat al MDRT. Reprezentanţii ministerului au dreptate într-un singur aspect: natura este, într-adevăr neatinsă, aici fiind inlcuse şi drumurile de ţară pe care turiştii le vor putea străbate numai cu ajutorul căruţelor. Oricât de frumoase ar fi peisajele României (şi trebuie să recunoaştem că sunt pitoreşti atunci când nu sunt acoperite de gunoaiele lăsate în urmă de turiştii autohtoni), lipsa unei infrastructuri adecvate va continua să ţină turiştii din străinătate la distanţă. Posturile de televiziune internaţionale au fost selectate în funcţie de audienţa (spectatori unici pe săptămână) în rândul persoanelor cu venituri peste medie care călătoresc (în interes de afaceri si de plăcere, cel puţin 6 călătorii pe an), conform datelor furnizate de European Media and Marketing Survey (EMS) pentru anul 2010.