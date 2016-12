Ministrul Economiei, Adriean Videanu, a declarat, ieri, că România rămîne deschisă şi altor proiecte energetice, în afară de Nabucco, demnitarul neexcluzînd o eventuală participare la concurentul South Stream. Videanu precizează însă că, deocamdată, România nu a primit nicio ofertă oficială de a intra în acest proiect. „Prioritatea zero pentru România o reprezintă proiectul Nabucco şi vă dau şi argumentele. Proiectul Nabucco este cel care pentru garantarea securităţii energetice a României rezolvă cele două mari probleme şi anume diversificarea atît a rutelor, cît şi a surselor de aprovizionare, ceea ce va duce în mod implicit la asigurarea securităţii energetice”, spune Videanu. El afirmă că, în paralel cu proiectul Nabucco, România nu respinge niciun alt proiect care să consolideze securitatea energetică a României. “Specific, pentru South Stream, România nu a primit deocamdată niciun fel de invitaţie oficială de a participa la acest proiect. Este ca şi cum am spune că eu mă autoinvit la cineva acasă, să mă pun la masă”, precizează ministrul Economiei. Potrivit acestuia, deocamdată, România este disponibilă de a pune toate datele părţii ruse, relevante pentru a-şi finaliza studiile, în concordanţă cu toate acordurile internaţionale pe care România le-a semnat, dar nu se poate pronunţa din punct de vedere al acestui proiect, pentru că nu există niciun fel de invitaţie oficială de a participa la acest proiect. Proiectul Nabucco, în care este implicată şi România este sprijinit de UE, ca o soluţie alternativă la resursele energetice ruseşti. În paralel, Moscova îşi propune să dezvolte împreună cu Italia proiectul South Stream, văzut ca un concurent pentru Nabucco. Amintim că proiectul Nabucco, proiectat să transporte circa 31 miliarde metri cubi de gaze naturale pe an din regiunea Caspică şi Asia Centrală către Europa, este dezvoltat de un consorţiu la care participă şase companii, cinci din partea statelor de tranzit şi un partener strategic german, respectiv Transgaz Mediaş, Botas (Turcia), OMV (Austria, acţionarul majoritar al Petrom), MOL (Ungaria), Bulgargaz (Bulgaria) şi RWE (Germania). Construcţia Nabucco este programată să înceapă anul viitor, iar primele transporturi de gaze ar putea avea loc în 2014-2015. Problema acestui proiect consta însă în faptul că niciun producător de gaze nu şi-a asumat răspunderea pentru livrări de gaze pentru Nabucco.