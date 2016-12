România răspunde britanicilor

Ca urmare a iniţiativei guvernului britanic de a-i descuraja pe români şi bulgari să vină în Marea Britanie în 2014, după ridicarea restricţiilor de muncă, reprezentanţii presei centrale, alături de compania de publicitate GMP Advertising, au demarat campania „Why Don’t You Come Over?”, al cărei scop este de-a combate imaginea negativă promovată de media britanică în rândul englezilor. Iniţiativa românilor nu a rămas fără ecou, având un mare impact în presa internaţională după ce a fost dezbătută iniţial de presa din Marea Britanie. Campania a ajuns şi în SUA, preluată de agenţia de ştiri Associated Press, dar şi în Franţa. Unul dintre printurile campaniei, semnate de GMP Advertising, spune că „Jumătate dintre românce arată precum ducesa Kate, iar cealaltă jumătate precum sora ei” sau: ”Charles a cumpărat o casă aici în 2005. Iar Harry nu a fost niciodată fotografiat în pielea goală”. „Vă este frică de imigraţie? Atunci duceţi-vă şi trăiţi în România”, este un alt mesaj al campaniei publicitare româneşti, reacţie la publicitatea negativă a britanicilor la adresa noastră. Campania îi trimite pe britanici în România. Îndemnul ia în calcul că salariul minim al unui britanic este mult mai mare decât salariul mediu al unui român sau bulgar. Astfel, britanicii care vor merge în România sau Bulgaria, vor constata că banii lor au o mare putere de cumpărare.