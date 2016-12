România, reprezentată de o elevă mircistă în Iran

În aceeaşi zi în care întreaga lume sărbătorea Ziua Mondială a Profesorului (5 octombrie), la Constanţa, elevii constănţeni reuşeau o nouă performanţă: calificarea în lotul restrâns al României pentru Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori. Timp de aproape două săptămâni, 15 elevi din întreaga ţară, selecţionaţi în urma rezultatelor obţinute la Olimpiada Naţională de Ştiinţe pentru Juniori, care a avut loc la Constanţa, au urmat un program de pregătiri speciale la Bucureşti, în vederea alegerii lotului restrâns al României pentru faza internaţională a competiţiei. Printre aceştia s-au numărat şi trei elevi ai Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa: Diana Catană, Costin Dobrin şi Miruna Răduţ, care au fost pregătiţi, pentru faza naţională a competiţiei, de profesorii CNMB Liliana Timofte şi Adriana Popescu (biologie), Monica Dumitru şi Doina Bălaşa (chimie), Ion Băraru şi Sanda Oprea (fizică). La finalul pregătirii, elevii au susţinut trei probe de baraj, în urma cărora au fost aleşi cei şase membri ai lotului restrâns. Probele au avut loc la finalul acestei săptămâni, în zilele de miercuri, joi şi vineri. Având în vedere rezultatele obţinute de elevii mircişti de-a lungul timpului, nu a mirat pe nimeni faptul că unul din cei şase reprezentanţi ai României este un elev CNMB. Este vorba, mai exact, de Diana Catană. „Probele de baraj au fost destul de solicitante, din punct de vedere al volumului de muncă. Au fost foarte multe probleme şi trebuia să ştii exact cum să-ţi împarţi timpul pentru a putea rezolva toate subiectele. În ceea ce priveşte dificultatea problemelor, aceasta a fost medie spre dificilă”, a povestit, la doar câteva ore de la aflarea rezultatelor, Diana.

DEBUT ŞCOLAR ÎNTÂRZIAT În perioada următoare, ea se va concentra pe şcoală. „Anul acesta am intrat în clasa a IX-a, ca de altfel şi ceilalţi doi colegi mircişti. Pentru noi, anul şcolar abia acum începe, până acum fiind la pregătire. Abia aştept să-mi cunosc colegii şi profesorii”, a mai spus Diana. În luna noiembrie a acestui an, ea se va reîntoarce la Bucureşti, unde va participa la o nouă rundă de pregătiri intensive, împreună cu ceilalţi cinci colegi din lotul restrâns, pentru a reprezenta cu succes România la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori, care va avea loc în decembrie, în Iran. Faţă de celelalte competiţii, Olimpiada de Ştiinţe are un grad ridicat de dificultate, candidaţii trebuind să susţină două probe, una teoretică şi una practică, ambele conţinând subiecte din materia a trei discipline: chimie, biologie şi fizică.