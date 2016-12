România respinge alocarea bugetară în funcţie rata de absorbţie

RATA DE ABSORBŢIE, INDICATOR DINAMIC România riscă să fie taxată de Uniunea Europeană (UE) pentru „performanţa” de a fi accesat, până în octombrie, doar 9,97% din fondurile puse la dispoziţie de Comisia Europeană (CE) în perioada 2007-2013. Sarcina autorităţilor române este să convingă oficialii din Europa să nu ne taie din banii care se vor aloca pentru perioada 2014-2020 pe considerentul că nu ştim să gestionăm banii oferiţi pe tavă. Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, recunoaşte că există presiuni din partea anumitor state membre pe considerentul că nu am fost în stare să cheltuim banii care ne-au fost puşi la dispoziţie. ”Pentru noi este inacceptabil, din diferite motive. În primul rând că rata de absorbţie este un indicator dinamic şi el se modifică de la lună la lună şi de la an la an. De asemenea, pare absolut ilogic să fii penalizat de mai multe ori. Odată te penalizezi singur pentru că n-ai fost capabil să creezi sistemul menit să gestioneze eficient fondurile europene, dar, pe de altă parte, pentru că într-o anumită perioadă n-ai fost capabil să întreprinzi aceste acţiuni”, a subliniat ministrul Afacerilor Europene. Orban crede că o astfel de măsură propusă pentru viitorul buget al Uniunii pentru perioada 2014-2020 ar fi ”total contra logicii după care funcţionează bugetul UE”. ”Până la urmă e vorba de a sprijini statele membre mai puţin dezvoltate, care se chinuie să mai reducă din disparităţile existente în UE”, a mai spus Orban.

DOUĂ TABERE Ministrul punctează că oficialii europeni trebuie să ajungă la o înţelegere cât mai curând. ”În momentul de faţă chiar există puncte de vedere cum că, dacă negocierile nu vor fi finalizate cu succes în noiembrie sau cel puţin în primul trimestru din 2013, riscăm să ajungem la un acord după alegerile care vor avea loc în Marea Britanie, undeva în 2015”, a declarat ministrul. Printre statele membre UE există două tabere ”foarte clar separate” cu poziţii ”total diferite”: grupul Prietenii Coeziunii, format din 14 state membre, inclusiv România, care susţin propunerea bugetară a CE şi un grup de aprox. şapte state membre, în general statele net contributoare la bugetul UE, care pledează pentru o reducere de minimum 100 de miliarde de euro la bugetul pentru 2014-2020. ”Va fi extrem de complicat să se ajungă la un compromis între statele care susţin propunerea CE şi statele care sunt în favoarea unor reduceri masive”, a concluzionat Orban.