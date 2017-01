„România riscă să se vindece de ficat şi să moară de inimă”

SOLUŢIILE SIMPLE POT EŞUA REPEDE Soluţiile aparent simple, cum ar fi scăderea CAS sau majorarea cheltuielilor bugetare, pot eşua după primele şase luni, avertizează guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, precizând că ţara noastră are nevoie de o „prioritizare a investiţiilor”. „Avem 5% din PIB pentru investiţii publice. Extrem de mult. Finanţele spun că există 40.000 de investiţii publice neterminate - hai să le prioritizăm! Orice investiţie neterminată este o resursă imobilizată. O ţară se dezvoltă sau îşi creşte nivelul de trai pe măsură ce-şi mobilizează resursele, nu invers”, a explică guvernatorul BNR. El consideră că ar fi grav ca statul să lanseze o paletă de stimuli fiscali, „iar apoi, în şase luni, sau chiar mai repede, de la lansarea pachetului, să constate că nu are finanţare”: „Este ca un doctor care spune „Da, soluţia este simplă, ia medicamentul acesta”, dar uită că are efecte secundare - te vindecă de ficat şi te omoară de inimă. Ce poate să fie mai grav pentru România decât să declanşeze o paletă de stimuli fiscali pe care să nu o poată sprijini?”. Isărescu a mai explicat că, în prezent, România are un deficit de cont curent de 4% şi nu ştie cum va evolua, context în care este dificil să faci un program de dezvoltare bazat pe investiţii directe: „Nokia a plecat, vin altele? Poţi să îţi bazezi un program de dezvoltare pe o necunoscută mare?”.

BANCHERII ŞI SOLUŢIILE „GLUMEŢE” Potrivit şefului băncii centrale, principala preocupare pentru 2012 este dacă societatea şi clasa politică vor reuşi să iasă din tiparul precedentelor cicluri electorale, „cu promisiuni mai mult sau mai puţin desprinse de realitate”: „Suntem înaintea anului electoral, devenim tot mai conştienţi că avem constrângeri bugetare puternice. Se discută în permanenţă soluţii. Câteodată soluţiile pentru noi sunt glumeţe, dar se discută. Nu poţi să treci cu vederea aceste dezbateri, extrem de mediatizate”. Isărescu a mai precizat că prognoza de creştere economică pentru anul viitor va fi modificată, în condiţiile în care nu se mai poate miza pe o creştere spectaculoasă a exporturilor, ceea ce va conduce la „confuzie” în construcţia bugetară.