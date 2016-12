România s-a calificat în sferturi la Tokyo

Reprezentativa feminină a României, pregătită de antrenorul constănţean Viorel Filimon, a reuşit o performanţă de senzaţie la Campionatul Mondial pe echipe la tenis de masă, care are loc la Tokyo (Japonia), calificându-se în sferturile de finală ale competiţiei. Româncele, care au trecut de faza grupelor, după ce au ocupat locul 3 în Grupa A, au eliminat în optimile de finală a treia favorită la câştigarea titlului mondial, Coreea de Sud, la capătul unei întâlniri dramatice. Tricolorele, cap de serie nr. 9, au început cu stângul, Bernadette Szocs fiind învinsă de Hyowon Seo cu 3-1, dar constănţeanca Eliza Samara a egalat rapid situaţia. Sportiva legitimată la CS Farul s-a impus în disputa cu Haeun Yang, cu 3-2. “Ar fi trebuit să câştig mai uşor. Nu o ştiam prea bine pe adversară şi nu ştiam exact cum să abordez jocul, dar până la urmă am făcut-o bine şi am câştigat”, a explicat Samara. Tot cu 3-2 a câştigat şi Daniel Dodean Monteiro confruntarea cu Hajung Seok, iar România a trecut la conducere. Din păcate, coreencele au restabilit egalitatea, după ce Eliza Samara a pierdut disputa cu Hyowon Seo, cu 3-1. În meciul decisiv s-au întâlnit Bernadette Szocs şi Haeun Yang, iar cele două au mers cap la cap, ajungând în setul decisiv. Românca a început perfect, conducând cu 5-0, însă asiatica a câştigat următoarele trei puncte, moment în care Viorel Filimon a cerut time-out. Reacţia tehnicianului constănţean a decis învingătoarea, eleva sa impunându-se în cele din urmă cu 3-2. “Sunt foarte fericită pentru întreaga echipă. Suntem o adevărată familie, indiferent dacă vreuna dintre noi câştigă sau pierde”, a spus la final Samara. Tricolorele vor înfrunta sâmbătă, în sferturi, o altă reprezentativă asiatică, Singapore, şi speră să producă o nouă surpriză, care să le menţină în lupta pentru o medalie.

RETROGRADARE LA MASCULIN În schimb, la masculin, România nu a avut noroc şi a pierdut la limită, cu 2-3, meciul cu Spania, din primul tur al turneului pentru locurile 13-24. Tricolorii au început cu victoria obţinută de Ovidiu Ionescu, 3-0 cu Marc Duran, însă au cedat următoarele două jocuri, Hunor Szocs pierzând în disputa cu Alvaro Robles, cu 3-2, în timp ce constănţeanul Andrei Filimon a fost învins cu 3-1 de Endika Diez. Egalitatea a fost restabilită de Ovidiu Ionescu, învingător în faţa lui Alvaro Robles, însă Hunor Szocs a cedat în meciul decisiv, 0-3 cu Marc Duran. În urma acestui rezultat, România a retrogradat şi va juca la ediţia viitoare în a doua divizie valorică.