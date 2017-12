România se califică în optimile CM de handbal feminin

Reprezentativa de handbal feminin a României şi-a asigurat, marţi seară, prezenţa în optimile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania. Handbalistele dirijate de pe margine de Ambros Martin au învins şi Spania, în a treia etapă din grupa A, acumulând punctajul maxim. Victoria cu scorul de 19-17, la pauză 9-7, s-a datorat evoluţiei excelente a Cristinei Neagu, dar şi Yuliya Dumanska a avut o prestaţie foarte bună în poartă. Întâlnirea a fost extrem de echilibrată, desprinderea decisivă fiind consemnată în final. Golurile formaţiei noastre au fost înscrise de Cristina Neagu 8, Crina Pintea 4, Eliza Buceschi 4, Ana-Maria Dragut 2 şi Valentina Ardean-Elisei 1.

Programul ultimelor două partide din grupă pentru tricolore - joi, 7 decembrie, ora 19.00: România - Angola; vineri, 8 decembrie, ora 19.00: România - Franța. Întâlnirile vor fi transmis în direct la Telekom Sport 1.

Rezultatele celorlalte meciuri disputate marţi, în etapa a treia - GRUPA A: Slovenia - Angola 32-25 (15-15), Franţa - Paraguay 35-13 (14-10).

Clasament Grupa A: 1. ROMÂNIA 6p (golaveraj: 79-62), 2. Franţa 4p (84-56), 3. Spania 4p (77-58), 4. Slovenia 4p (84-79), 5. Angola 0p (68-86), 6. Paraguay 0p (45-96).

GRUPA B: Ungaria - Argentina 33-15 (18-7), Suedia - Cehia 36-32 (16-18), Norvegia - Polonia 35-20 (18-11).

Clasament Grupa B: 1. NORVEGIA 6p (golaveraj: 101-63), 2. Suedia 4p (91-87), 3. Cehia 4p (89-83), 4. Ungaria 2p (77-70), 5. Polonia 2p (78-94), 6. Argentina 0p (58-97).

GRUPA C: Muntenegru - Japonia 28-29 (15-12), Rusia - Brazilia 24-16 (14-7), Danemarca - Tunisia 37-19 (15-6).

Clasament Grupa C: 1. RUSIA 6p (golaveraj: 88-56), 2. Danemarca 4p (93-68), 3. Brazilia 3p (67-74), 4. Japonia 3p (75-88), 5. Muntenegru 2p (83-81), 6. Tunisia 0p (57-96).

GRUPA D: Coreea de Sud - China 31-19 (18-10), Olanda - Camerun 29-22 (14-8), Germania - Serbia 22-22 (9-11).

Clasament Grupa D: 1. SERBIA 5p (golaveraj: 99-66), 2. GERMANIA 5p (73-55), 3. Olanda 4p (91-61), 4. Coreea de Sud 4p (73-64), 5. Camerun 0p (58-91), 6. China 0p (57-114).

Primele patru clasate din fiecare grupă se vor califica în optimile de finală. Finala se va disputa la 17 decembrie, la Hamburg.

Programul meciurilor de miercuri, 6 decembrie - ora 13.00: Camerun - Coreea de Sud (Grupa D); ora 15.00: Rusia - Japonia (Grupa C); ora 16.30: Serbia - Olanda (Grupa D); ora 18.45: Tunisia - Muntenegru (Grupa C); ora 19.00: Germania - China (Grupa D); ora 21.15: Brazilia - Danemarca (Grupa C).

