România se confruntă cu „o epidemie de diabet zaharat”?!

Ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu face declaraţii explozive. El a tras ieri atenţia că România se confruntă cu o epidemie de boli cronice. „Asistăm la o epidemie de boli cronice, dar în special la o epidemie de diabet zaharat, o boală care dacă nu este stăpînită duce mai departe la un număr important de complicaţii şi la creşterea îmbolnăvirii populaţiei. Astăzi avem estimaţi circa 500.000 de pacienţi bolnavi de diabet, dar numărul lor real probabil că este mult mai mare, pentru că numai din programul de evaluare a stării de sănătate au intrat în program foarte mulţi bolnavi”, a spus Nicolăescu. Ministrul a arătat că, în cîteva zile, Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) va comunica rezultatul testului după nouă luni de la demararea programului de evaluare a stării de sănătate şi atunci se va vedea exact cîţi oameni au fost depistaţi ca fiind bolnavi de diabet. „În prezent, figurează în evidenţele noastre 120.000 de adulţi şi 2.500 de copii cu diabet insulino-dependent, deci formele cele mai grave de diabet. Prin programul de evaluare a stării de sănătate am mizat pe responsabilizarea cetăţeanului de a avea grijă de sănătatea lui, de a se prezenta la medic şi a vedea care sînt factorii de risc care îi modifică sau nu starea de sănătate”, a susţinut Nicolăescu, precizînd că evaluările după şase luni ale programului au indicat că 29,3% din persoanele investigate prezintă un risc crescut de îmbolnăvire de diabet zaharat şi că acest lucru a fost extrem de surprinzător şi pentru reprezentanţii ministerului. „An de an am crescut bugetele pentru această patologie, şi în anul 2008 alocăm 330 milioane de lei faţă de 262,6 milioane de lei în 2007, ceea ce reprezintă o creştere cu 25%. Tot anul 2008 o să fie, cred, anul finalizării descentralizării programului de diabet prin introducerea prevederii prin care testele de diabet se vor elibera prin farmaciile cu circuit deschis”, a explicat ministrul. El a mai precizat că se va trece la această activitate începînd cu data de 1 iulie şi că, în curînd, vor începe campanii de promovare a unui stil de viaţă sănătos. „Prin această campanie încercăm să realizăm două obiective: unul firesc este prevenţia, deci să îi învăţăm pe copii, pe adulţi, să mănânce sănătos, să aibă un stil de viaţă sănătos ca să prevină îmbolnăvirile de diabet şi, în al doilea rînd, ca pacienţii să îşi cunoască drepturile, să ştie la ce să se aştepte, prin derularea programului naţional de diabet. Cred că în felul acesta le putem uşura viaţa”, a subliniat ministrul.