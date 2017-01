Mii de sindicalişti constănţeni au luat parte la mitingul de protest organizat miercuri în faţa Palatului Parlamentului. La întoarcere, aceştia s-au arătat dezamăgiţi atât de rezultatul votului moţiunii, cât şi de atitudinea jandarmilor, despre care spun că au făcut exces de zel, acţionând cu brutalitate deşi situaţia nu o impunea. „Nu am înţeles de ce jandarmii au folosit spray-uri lacrimogene împotriva unor persoane care nu ameninţau în niciun fel ordinea publică. Mi s-a părut o măsură excesivă, în condiţiile în care cei aflaţi acolo protestau paşnic. Oricum, cu acest prilej am observat ceva: jandarmii, ca instrument îndreptat împotriva cetăţenilor, sunt mult mai bine dotaţi decât poliţiştii, cei care îi apără pe oameni”, a declarat sinsp. George Caraivan, liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) – filiala Constanţa. „Am mers în Piaţa Constituţiei, cu speranţa că îi vom determina pe parlamentari să înţeleagă faptul că trebuie să voteze în interesul celor care i-au ales. Din păcate, am rămas cu un gust amar”, a declarat liderul BNS Constanţa, Vasile Oţelea. Preşedintele Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa, prof. Ioana Purcărea, a declarat că, în ciuda afirmaţiilor reprezentanţilor Jandarmeriei Române, la protest au participat peste 60.000 de persoane. „Suntem dezamăgiţi şi obosiţi. Picarea moţiunii înseamnă continuarea protestelor. Nemernicia Guvernului Boc şi a politicienilor din ciuma portocalie s-a manifestat la cel mai înalt nivel” a precizat prof. Ioana Purcărea. Ea a avertizat că următorul pas în calendarul de proteste al confederaţiilor sindicale din întreaga ţară este greva generală. „România se îndreaptă către dictatură. Puterea face ce doreşte şi, din păcate, noi nu suntem, încă, pregătiţi să fim solidari. Este un dialog al surzilor: guvernanţii nu iau în considerare decât propunerile lor, toate celelalte sugestii sunt ignorate”, a declarat liderul Cartel Alfa Constanţa, Ion Caraignat. Acesta consideră că viitorul sindicatelor în România este unul sumbru, în condiţiile în care guvernanţii intenţionează să modifice Codul de Dialog Social. „Noile reglementări vor duce mişcarea sindicală din România cu 20 de ani în urmă. Vom pierde toate beneficiile câştigate, de-a lungul anilor, pentru salariaţi”, a precizat Ion Caraignat.