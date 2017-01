România se opune scutirii de taxe la importurile de cereale pînă în 2009

La mai puţin de o săptămînă de la propunerea comisarului european pe agricultură, Fischer Boel, de a prelungi perioada de suspendare a taxelor la importurile de cereale pînă în 2009, România şi Franţa se întorc împotriva autorităţilor de al Bruxelles. Cele două ţări au decis să voteze împotriva propunerii de a prelungi cu un an perioada în care sînt scutite de taxe importurile de cereale din ţările din afara UE. Ţara noastră a votat împotriva propunerii, pe de-o parte pentru că este prea devreme pentru adoptarea unei astfel de decizii, pe de altă parte pentru că ar afecta negativ piaţa românească, expusă în mod special la importuri din state terţe precum Rusia, Ucraina, Republica Moldova, din cauza poziţiei geografice. “România a considerat că această măsură se aplică înainte ca presupusele cauze să-şi facă efectul, pentru că nu se cunoaşte deocamdată nivelul producţiei din acest an. Unele state au cerut amînarea deciziei pînă în septembrie-decembrie, după perioada de recoltare. Data trecută, decizia a fost luată după ce se cunoşteau recoltele şi stocurile. Nu numai că este prea devreme, dar previziunile prezentate de Comisie pentru acest an sînt favorabile”, a declarat consilierul în Ministerul Agriculturii, Daniel Velicu. Un alt risc pe care producătorii l-au luat în calcul este ca cerealele din ţările terţe să fie vîndute la un preţ mai mic decît cel intern, ceea ce va face ca fermierii de pe piaţa locală să-şi piardă clienţii sau să fie nevoiţi să scadă la rîndul lor preţurile. Comisia Europeană a propus ca suspendatea taxelor să fie aplicată şi în anul de piaţă 2008-2009 (1 iulie 2008-30 iunie2009), considerînd că piaţa cerealelor se confruntă în continuare cu dificultăţi.