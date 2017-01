România şi Cehia, la egalitate după prima zi din FED Cup

Echipele României şi Cehiei, deţinătoarea trofeului, se află la egalitate după prima zi a disputei din cadrul sferturilor Grupei Mondiale a FED Cup, care are loc la Cluj. Primul joc de sâmbătă le-a adus faţă în faţă pe liderul tricolorelor, Simona Halep, locul 3 WTA, şi Karolina Pliskova, locul 13 WTA, tenismena constănţeană câştigând precedentele întâlniri directe din cadrul circuitului WTA. Sportiva în vârstă de 24 de ani a început bine jocul, şi-a adjudecat primul set, dar a clacat pe finalul setului secund şi a părăsit terenul învinsă, cu scorul de 7-6 (7/4), 4-6, 2-6. „Sunt bucuroasă că am reuşit să joc aici şi sper că nu am dezamăgit prea mult. Nu am reuşit să câştig, am fost foarte aproape din nou, însă de o perioadă de timp nu pot să închei meciurile. Trebuie să merg mai departe. Contra ei este greu să ai o tactică, dar am încercat să deschid terenul, să o alerg. Am şi rezistat fizic, chiar dacă spre sfârşit am avut şi câteva crampe. E normal, pentru că nu prea m-am antrenat, am fost bolnavă. Cred că trebuia să fac mai mult şi îmi trebuia mai mult noroc pe partea mea, la unele mingi. Nu a fost uşor să termin cu înfrângere, am fost foarte tristă că am pierdut, dar aşa e în tenis. Mai avem şanse, sper ca mâine să fiu mai bine şi să câştig, trebuie să merg mai departe. Îmi cer scuze că nu reuşit să termin meciul cu bine, dar am dat tot ce am putut”,a declarat Halep.

Şi al doilea meci al zilei a oferit o surpriză, dar de mai mari proporţii, Monica Niculescu, locul 37 WTA, învingând-o clar pe Petra Kvitova, locul 9 WTA, pentru prima oară în carieră, cu scorul de 6-3, 6-4. „Am încercat să îmi fac jocul meu, să pun cât mai multe mingi în teren. Am sperat în victorie şi iată că a venit. Sunt extrem de fericită şi sper că putem face surpriza mâine: cu fanii aceştia minunaţi alături”, a mărturisit Niculescu, care a fost aplaudată frenetic de cei 7.000 de fani.

Duminică, Halep va juca din nou de la ora 13.00, întâlnind-o pe Kvitova, partida fiind urmată de confruntarea dintre Niculescu şi Pliskova. În eventualitatea unei întâlniri decisive de dublu, România va fi reprezentată de cuplul format din Andreea Mitu, locul 104 WTA, şi Raluca Olaru, locul 45 WTA la dublu, în timp ce oaspetele se vor baza pe Denisa Allertova, locul 59 WTA, şi Barbora Strycova, locul 41 WTA, dar componenţa echipelor poate fi schimbată înaintea startului.

Citeşte şi:

Halep şi Pliskova deschid balul la Cluj

Simona Halep, pregătită pentru duelul cu Cehia

Tenismenele tricolore se pregătesc pentru duelul cu Cehia