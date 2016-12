România şi Germania joacă în Liga Europeană de volei masculin cu gîndul la Mondiale

Naţionalele de volei masculin ale României şi Germaniei au oferit meciuri frumoase publicului constănţean, iar cei care au ales să-şi petreacă serile de sîmbătă şi duminică în Sala Sporturilor nu au avut ce regreta. După ani de zile în care nici măcar nu visam să batem Germania, iată că “transferul” antrenorului Stelian Moculescu de pe banca tehnică a nemţilor pe cea a României ne-a oferit posibilitatea să aplaudăm o victorie frumoasă şi muncită, 3-2 în meciul de sîmbătă, primul contînd pentru Liga Europeană. Un succes important, în ciuda faptului că selecţionerul Germaniei, argentinianul Raul Lozano, a preferat să odihnească şase dintre titularii turneului de calificare de la Poprad, pe experimentaţii Tischer, Schops, Wiebel, Popp, Andrae şi Kroger. „Abordăm Liga Europeană cu jucători mai tineri, care au nevoie de cît mai multe meciuri internaţionale. Nu calificarea în Final Four este obiectivul nostru prioritar, ci calificarea la Mondiale. De aceea am trimis în vacanţă mai mulţi jucători experimentaţi, iar din această competiţie sperăm să găsim jucători care să ne întărească lotul. Iar victoriile îi ajută pe tineri să crească mai repede. Jucătorii de bază au vacanţă, pentru că pe 7 august începe ultimul turneu de calificare la Mondiale, cu Finlanda, Rusia şi Belgia. Poate în ultimele meciuri din competiţie vor reveni titularii, dar în iunie cu siguranţă nu vor juca deloc”, a declarat Lozano. „Germania are jucători cu multe meciuri grele în spate, la Campionate Europene sau în Champions League. Au venit cu o echipă destul de rutinată, chiar dacă a fost a doua garnitură. Ei au o bază de selecţie mai mare ca să aleagă jucători, ceea ce, din păcate, nu e cazul la noi”, a spus Moculescu. Urmaşul său la cîrma Germaniei, nu a pierdut prilejul de a-şi complimenta predecesorul. „România are acum un mare antrenor, binecunoscut în Europa, de aceea pentru mine nu este o surpriză faptul că echipa se menţine în lupta pentru calificarea la Mondiale. Sînt sigur că echipa va creşte în valoare, aşa cum s-a întîmplat şi cu formaţia Germaniei, pe care a antrenat-o atîţia ani, iar mulţi dintre jucătorii actuali sînt formaţi şi de Moculescu”, consideră Lozano. Foarte probabil, cei şase jucători amintiţi mai sus vor reveni în Naţionala germană la partidele retur contra României, programate pe 11 şi 12 iulie, cu aproape o lună înaintea turneului decisiv pentru calificarea la Mondiale, care va avea loc la Tampere.

FOTO: www.fivb.org