România şi Turcia şi-au împărţit victoriile

În etapa a 4-a a Ligii Europene la volei feminin, naţionala României a întâlnit la Constanţa, vineri şi sâmbătă, reprezentativa Turciei. Fiecare echipă a reuşit câte o victorie: gazdele s-au impus vineri, cu 3:1, iar oaspetele s-au revanşat sâmbătă, scor 3:0 (25:17, 25:23, 25:16). Turcia a jucat mult mai bine decât în meciul anterior, iar naţionala noastră, în ciuda deselor schimbări efectuate de selecţionerul Darko Zakoc, nu a reuşit să echilibreze disputa decât în setul al doilea. Au evoluat: Neaga - Mureşan, Albu, Nneka, Nemţanu, Trică şi Manu - libero (au mai jucat: Stanciu, Miclea-Grigoruţă, Cazacu, Sobo şi Salaoru).

Înfrângerea de sâmbătă a micşorat mult şansele tricolorelor de a ajunge în Final Four. Turcia, care este gazda turneului final, va câştiga şi Grupa C, astfel că a patra formaţie calificată va fi cea mai bună dintre ocupantele poziţiei secunde în cele trei grupe. „A fost un meci mult mai greu faţă de cel de ieri (n.r. - vineri), în care din păcate nu am mai mers la fel de bine. Ne-am luptat, dar nu am putut mai mult. Avem în continuare speranţe la Final Four, ne batem în continuare, chiar dacă şansele s-au micşorat”, a declarat jucătoarea română Adina Salaoru. „Turcia a fost mult mai motivată astăzi, şi-a dorit foarte mult revanşa şi a jucat foarte bine din punct de vedere tehnic, nu ne-a dat practic nicio şansă. Doar în setul secund am reuşit să punem în dificultate preluarea adversă, dar la 23:23 am ratat o minge uşoară şi am pierdut ocazia să câştigăm acel set. Din păcate, echipa nu a fost capabilă să repete evoluţia bună de vineri şi trebuie să muncim mai mult pentru a rezolva acest aspect”, a spus selecţionerul Darko Zakoc. „Echipa mea a greşit mai puţin astăzi şi a jucat foarte bine. Cred că diferenţa a făcut-o atacul nostru, care a fost mai agresiv, mai rapid şi cu combinaţii mai variate. România este o echipă bună, cu multe jucătoare tinere care pot progresa în această competiţie”, a afirmat selecţionerul Turciei, brazilianul Marco Aurelio Motta.

Tot sâmbătă: Croaţia - Belarus 2:3. Clasament înaintea partidei Croaţia - Belarus de aseară: 1. Turcia 21p; 2. România 14p; 3. Belarus 9p; 4. Croaţia 1p.