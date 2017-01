România şi Ucraina, audiate în procesul privind delimitarea maritimă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că, în perioada 2-19 septembrie, vor avea loc audierile părţilor la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) de la Haga, în procesul privind delimitarea maritimă dintre România şi Ucraina, care vor fi urmate de deliberări şi de pronunţarea unei hotărîri definitive şi obligatorii. Procesul privind delimitarea zonei continentale din jurul Insulei Şerpilor trece într-o nouă etapă, după aproape patru ani în care au fost prezentate documentaţiile scrise. Ministerul precizează că în perioada 2-5 septembrie va avea loc prima rundă de pledoarii ale ţării noastre, în calitate de reclamant, între 9 şi 12 septembrie, prima rundă de pledoarii ale Ucrainei, în calitate de pîrît, în perioada 15-16 septembrie, a doua rundă de pledoarii şi concluziile României cu privire la soluţia de delimitare pe care o consideră echitabilă şi conformă dreptului internaţional în proces, iar pe 18 şi 19 septembrie, a doua rundă de pledoarii şi concluziile Ucrainei. Agentul României pentru CIJ, Bogdan Aurescu, director general în MAE, a declarat că intrarea procedurilor în faza pledoariilor reprezintă un important pas înainte în procesul din faţa Curţii Internaţionale de Justiţie pentru delimitarea platoului continental şi a zonelor economice exclusive dintre România şi Ucraina. El menţionează că faza orală marchează intrarea procedurilor într-o etapă “decisivă”, în care argumentele juridice ale României vor fi expuse public, în integralitatea lor, în faţa judecătorilor Curţii: “Ceea ce ne permite să estimăm că în cel mult şase luni de la momentul finalizării pledoariilor, acest diferend va fi soluţionat prin pronunţarea unei hotărîri obligatorii, definitive şi imediat executorie de către cele două părţi. Sîntem încrezători în imparţialitatea şi profesionalismul desăvîrşite ale Curţii, care are o expertiză considerabilă în soluţionarea delimitărilor maritime”. Procedurile în faţa Curţii, care au ca obiect soluţionarea problemei delimitării platoului continental şi a zonelor economice exclusive ale României şi Ucrainei în Marea Neagră, au fost iniţiate la 16 septembrie 2004, în urma sesizării acestei instanţe internaţionale de către România. România consideră Insula Şerpilor o stîncă, pentru că aceasta nu are surse de apă şi o serie de alte trăsături care demonstrează capacitatea de asigurare a vieţii, iar Ucraina susţine că este o insulă, cu drept mult mai mare la ape teritoriale în jurul său. De statutul Insulei Şerpilor depinde modul cum se delimitează platforma continentală între România şi Ucraina şi mai ales zona economică exclusivă, foarte importantă, pentru că în subsolul acestei zone se află hidrocarburi de anvergură medie. Finalizarea, la 19 septembrie 2008, a fazei orale a procedurilor va fi urmată de deliberările Curţii şi de pronunţarea unei hotărîri, care va avea caracter definitiv, obligatoriu şi executoriu pentru părţi. Conform practicii de pînă în prezent a CIJ, pronunţarea unei hotărîri într-un caz supus soluţionării are loc într-un interval de 3 pînă la 6 luni de la încheierea pledoariilor, în funcţie de complexitatea cazului.