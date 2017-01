România, singura membră UE care a implementat reglementările privind audiovizualul

România este singura ţară care a implementat extensiv noile reglementări europene privind audiovizualul, care au intrat în vigoare din 19 decembrie 2007, observă UE, în cadrul unui apel prin care le solicită membrilor Uniunii să-şi adapteze legislaţiile pentru a acoperi şi noile medii. Potrivit site-ului Comisiei Europene (CE), la un an după intrarea în vigoare a directivei europene prin care se urmăreşte liberalizarea reglementărilor TV şi eliminarea restricţiilor birocratice şi depăşite privind televiziunea digitală online, conţinuturile video la cerere şi televiziunea pe platforme mobile, UE constată că statele ei membre au făcut puţine progrese în adaptarea de reglementări naţionale. Pe de altă parte, UE menţionează că România este singura excepţie, implementînd noile reguli europene privind sectorul audiovizual. Audiovisual Media Services Directive, adoptată de Parlamentul European (PE) şi Consiliul de Miniştri al UE la propunerea CE, a reconfigurat reglementările vechi care operau asupra radiodifuziunii tradiţionale la nivel european, adaptîndu-le la era digitală şi la noua generaţie de servicii de tip TV. Exceptînd România, celelalte 26 de state membre ale UE încă fac demersuri pentru introducerea regulilor actualizate de la nivelul UE în legislaţiile naţionale. “Noile reguli UE reprezintă o oportunitate pentru a crea o piaţă unică pentru era digitală şi le cer statelor membre să le introducă în legislaţiile naţionale într-un mod rapid şi flexibil, astfel încît producătorii TV, radiodifuzorii şi telespectatorii să poată beneficia de ele cît mai curând posibil”, a declarat comisarul european pentru Societate Informaţională şi Media, Viviane Reding. “Am actualizat reglementările UE privind televiziunea în urma schimbărilor rapide de tehnologie şi necesităţii consolidării competitivităţii industriei audiovizualului europeană. Pentru statele membre, este vorba de o şansă de abolire a restricţiilor depăşite, de consolidare a co-reglementării şi autoreglementării, în special în ceea ce priveşte publicitatea, precum şi de consolidare a dreptului la informaţie şi de promovare a calităţii şi diversităţii. Cu toate acestea, sînt îngrijorată de faptul că unele state membre par să considere noile reguli o scuză pentru noi interdicţii. Am creat reglementări mai bune la nivelul UE şi mă aştept ca statele membre să facă acelaşi lucru la nivel naţional”, spune Reding. La jumătatea termenului de doi ani dat statelor membre în vederea implementării prevederilor noii directive, doar România a implementat în dreptul naţional reglementările din Audiovisual Media Services Directive. CE urmează să verifice dacă aceste amendamente sînt aceleaşi stipulate în cadrul Directivei europene, imediat ce va primi o notificare oficială în acest sens. Celelalte 26 de state membre UE, precum şi ţările din Zona Economică Europeană (Islanda, Norvegia şi Liechtenstein) şi statele candidate (Croaţia, Macedonia şi Turcia) continuă implementarea prevederilor directivei. Cu toate acestea, progresele sînt foarte mici, în special în statele din cadrul Uniunii, unde guvernele nu au organizat consultări privind implementarea reglementărilor europene (Danemarca, Germania, Italia, Slovenia, Slovacia şi Spania). În unele state membre, proiecte de noi reglementări sînt gata să fie analizate în cadrul Parlamentului la începutul anului viitor, aşa cum este cazul Belgiei, Cehiei, Finlandei, Irlandei, Letoniei, Olandei şi Portugaliei. Noile reguli europene uşurează accesul la finanţări pentru producători şi furnizori de programe TV la noi forme de publicitate audiovizuală, inclusiv la plasarea de produse, permisă în toate programele cu excepţia celor de ştiri, a documentarelor şi a emisiunilor pentru copii. Radiodifuzorii pot întrerupe mai uşor programele graţie eliminării regulii pauzei de 20 de minute între calupurile publicitare. Pe 13 decembrie 2005, Comisia a propus revizuirea directivei “Television without Frontiers/Televiziunea fără Frontiere” pentru a se adapta la dezvoltările pieţei, atît din punct de vedere tehnologic, cît şi ca urmare a extinderii.