România, singura ţară comunitară cu absorbţie zero a fondurilor europene!

Record absolut pentru România! În 2007 nu vom cheltui nici un euro din banii pe care Uniunea Europeană vrea să ni-i dea. Avertizarea vine din partea analiştilor economici şi este confirmată şi de autorităţi. Întrucît proiectele au fost făcute prea tîrziu, România riscă să fie singura ţară comunitară care va avea un grad de absorbţie zero a fondurilor europene. Astfel, construcţia sau reparaţia drumurilor, a şcolilor, sau alte proiecte importante din agricultură sau mediu vor fi amînate pentru 2008. Anul acesta, România trebuia să primească de la UE 1,3 miliarde de euro. Pentru că programele post-aderare au întîrziat foarte mult, am primit doar un avans de 330 de milioane de euro pentru dezvoltare regională.

Chiar şi aşa niciun proiect nu va fi demarat în acest an. \"Avem aproape 50 de proiecte pregătite dar acestea trebuie să intre pe filiere, să aibă aprobările necesare, ceea ce ţine de autorităţile locale. Noi sperăm, dacă nu intervine ceva, în lunile noiemebrie-decembrie să avem primele contracte\", a declarat Laszlo Borbely, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. La rîndul său, Liviu Voinea, analist economic în cadrul GEA, este sceptic în legătură cu absorbţia fondurilor europene: \"Este greu de crezut că va fi demarat vreun proiect anul acesta pentru că avem întîrzieri foarte mari. Nu sînt gata ghidurile, programele complementare, deci nu se pot lansa licitaţiile\". Astfel, banii europeni vor veni mereu cu întîrziere. De exemplu, nu vom putea primi fondurile pe 2008, pînă nu cheltuim sumele pe 2007. Presiunea absorbţiei fondurilor europene, spun analiştii, ar putea crea probleme României. În schimb, România nu înregistrează nicio restanţă la bugetul UE. Din cele 1,1 miliarde de euro pe care trebuie să le dăm în acest an, pînă acum am plătit deja 700 de milioane de euro.