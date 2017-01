România speră să urce pe podium cu ambele echipe la CE de tenis de masă

Duminică, la Stuttgart (Germania), va debuta o nouă ediţie a Campionatelor Europene de tenis de masă pentru senioare şi seniori, întrecere ce se va desfăşura pînă pe 20 septembrie. România va fi reprezentată de opt sportivi la întrecere, printre care şi trei constănţeni, Elizabeta Samara, Andrei Filimon şi Constantin Cioti. Medaliaţi cu bronz în urmă cu o săptămînă la CE de dublu mixt din Serbia, Eliza Samara şi Andrei Filimon speră să ajungă din nou pe podiumul celei mai importante competiţii continentale. Misiunea de la Stuttgart nu se anunţă însă uşoară. „Joc mai bine şi am un moral ridicat după ce am reuşit să mă impun la Open-ul Serbiei şi să cîştig şi medalia de bronz la europenele de dublu mixt. La Stuttgart va fi însă mai greu să urcăm pe podium. Nu avem o echipă omogenă, iar eu şi Dana (n.r: Dodean) trebuie să scoatem cel puţin un meci, dacă nu două într-o întîlnire. Dar, sper să trecem iar cu bine. Şi la dublu avem şanse la o medalie şi vom face tot posibilul să o obţinem. La simplu, sper să mă calific în sferturi, iar apoi îmi voi face planuri de bătaie pentru o medalie”, a spus Eliza, care va face echipă la Stuttgart cu Daniela Dodean (Arad), Andrada Vincze (CSS - CSM Armătura Zalău) şi Andreea Dospina (CSM Slatina). „Vrem să jucăm cel puţin semifinala la echipe, aşa cum s-a întîmplat şi acum trei ani. Avem o grupă aparent uşoară, dar Serbia, din cîte am văzut şi la Subotica, are o echipă tînără destul de bună”, a spus şi Andrei Filimon, care va concura alături de Costantin Cioti, Adrian Crişan (Bistriţa) şi Adrian Dodean (Arad). În întrecerea pe echipe, probă ce va deschide întrecerea de la Stuttgart, echipa feminină a României va înfrunta în cadrul Grupei D a Championships Division pe Rusia, Spania şi Franţa, în timp ce băieţi vor întîlni, tot în Championships Division, reprezentativele din Belarus, Serbia şi Slovenia. Primele partide pentru sportivii români în proba pe echipe se vor juca duminică, programul din cadrul grupelor fiind: fete – duminică - ora 14.00 – România – Franţa; ora 21.00 – România – Spania; luni – ora 15.00 – România – Rusia; băieţi – duminică - ora 12.00 – România – Slovenia; ora 18.00 – Belarus – România; luni – ora 12.00 – România – Serbia. Primele două echipe clasate în fiecare grupă se califică direct în sferturi.