România stinge lumina, sâmbătă, timp de o oră!

Întreaga Românie stinge lumina! Ministerele şi toate instituţiile aflate în coordonarea acestora se vor alătura iniţiativei Ora Pământului 2014 şi vor stinge lumina, sâmbătă, între orele 20.30 şi 21.30, o invitaţie în acest sens urmând să fie trimisă şi preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, precum şi preşedinţilor de CJ. „Am fost foarte bucuros să găsesc deschidere din partea colegilor din Guvern, în special din partea prim-ministrului Victor Ponta. Astfel, am decis ieri ca tot aparatul central să facă acest gest simbolic, care are scopul de a da un mesaj puternic privind impactul negativ pe care viaţa noastră de zi cu zi îl are asupra planetei şi asupra resurselor naturale“, a declarat ministrul Mediului, Attila Korodi. Ministerul Mediului va publica vineri un ghid care va explica instituţiilor partenere în acest demers ceea ce au de făcut în ora în care întreaga planetă va stinge lumina.

LA CONSTANŢA Primăria municipiului Constanţa, Consiliul Judeţean şi Prefectura au anunţat încă de acum două zile că vor stinge luminile la sediile şi instituţiile publice aflate în administrarea lor.

70 DE TRENURI TREC LA... ORA DE VARĂ 70 de trenuri aflate în circulaţie duminică, între orele 3.01 - 4.00, vor ajunge la destinaţie cu orare modificate, ca urmare a trecerii la ora oficială de vară, se arată într-un comunicat de ieri al CFR Călători. Potrivit acestuia, vor ajunge la destinaţie cu orare modificate opt trenuri internaţionale, 31 InterRegio şi 31 Regio. “Trenurile de călători vor pleca din staţiile de formare după ora de iarnă până în noaptea de 29/ 30 martie 2014, ora 3.00, care devine ora 4.00. După această oră (4.00), trenurile vor pleca la orele din mersul de tren în vigoare, respectând ora oficială de vară. Având în vedere că şi în ţările vecine această trecere se face în aceeaşi zi de duminică, 30 martie 2014, între staţiile de frontieră cu Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, trenurile vor circula după graficele din mersul de tren în vigoare”, se arată în comunicatul citat. Conform CFR Călători, trecerea la ora oficială de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare.

Ora Pământului (Earth Hour) este un eveniment internaţional, organizat în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an, ce are ca scop sensibilizarea populaţiei faţă de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice. Earth Hour se sărbătoreşte în România din anul 2009, iar la nivel internaţional, din anul 2007. Timp de o oră, oamenii sunt îndemnaţi să stingă lumina şi să oprească aparatele electrocasnice neesenţiale, pentru a ajuta mediul înconjurător. Anul trecut, peste 7.000 de oraşe din 152 de ţări au stins lumina de Earth Hour, răspândind un mesaj puternic privind impactul negativ pe care viaţa cotidiană îl are asupra planetei şi a resurselor naturale.