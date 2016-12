România, sufocată de caniculă

După ce a sufocat Europa de Vest, un val puternic de caniculă lovește, de ieri, România. Meteorologii avertizează că, în aceste zile, 37 de grade Celsius va fi o temperatură care se va înregistra frecvent, iar în unele regiuni ale țării, mercurul în termometre va urca și până la 39 de grade Celsius. Vorbim de o masă de aer cald care circulă către nord dinspre Africa și care a ridicat considerabil temperaturile din Spania, Portugalia, Marea Britanie şi Franţa în ultimele zile. Sud-vestul Franţei a înregistrat temperaturi de 42 de grade Celsius, iar Cordoba (sudul Spaniei) - aproape 44 de grade Celsius. Ultima oară când s-au înregistrat 40 de grade Celsius la Paris în iulie a fost în 1947, potrivit meteorologului Francois Gourand de la Meteo France.

COD PORTOCALIU Valul de căldură va cuprinde astăzi cea mai mare parte a ţării. Judeţele Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare vor fi sub avertizare de cod portocaliu de caniculă astăzi, când se vor înregistra temperaturi de 38 - 39 de grade C, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru alte 32 de județe, printre care și Constanța, o avertizare de cod galben de caniculă. În aceste judeţe, temperaturile maxime vor atinge frecvent 35 - 37 de grade C, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi în majoritatea regiunilor, exceptând Bucovina, zona litoralului şi cea montană. Mâine, vremea va fi în continuare caniculară. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 35 - 38 de grade C, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi în toată ţara. Mâine după-amiază, în Banat, Crişana, Maramureş, vestul şi nordul Transilvaniei, precum şi în cea mai mare parte a Moldovei, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 39 de grade C, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. ANM a emis, pentru această dată, o avertizare meteorologică de cod portocaliu. La Constanța, rămâne valabilă avertizarea de cod galben de caniculă.

OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR Potrivit legislaţiei în vigoare, în perioadele cu temperaturi extreme, care depăşesc 37 de grade C, corelate cu umiditate mare, angajatorii sunt obligaţi să asigure condiţii minime pentru menţinerea stării de sănătate a lucrătorilor. Pentru salariaţii care lucrează în aer liber, angajatorii trebuie să ia măsuri de reducere a intensităţii şi ritmului activităţilor fizice, de alternare a efortului dinamic cu cel static şi a perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite şi să asigure fiecărui lucrător câte doi-patru litri de apă minerală, duşuri şi echipament individual de protecţie. În cazul angajaţilor care lucrează în spaţii închise, trebuie să se ia măsuri de ventilare corespunzătoare. Angajatorii care nu pot asigura aceste condiţii, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, trebuie să ia măsurile de reducere a programului de lucru sau de eşalonare pe două perioade a zilei de lucru, respectiv până la ora 11.00 şi după ora 17.00, iar acolo unde se impune, întreruperea colectivă a lucrului, cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă. Inspectorii din cadrul Inspecției Muncii vor face controale la angajatori, pentru a vedea dacă în zilele cu temperaturi extreme iau măsurile legale obligatorii. Angajatorii care nu respectă prevederile legale riscă amenzi între 1.500 şi 2.500 de lei.