România, ţara angajaţilor săraci

Am ajuns să trăim într-o ţară în care este important să ţii de un job şi cu dinţii, chiar dacă salariul pe care îl câştigi este foarte mic. Important este să munceşti, să ai cu ce să-ţi plăteşti datoriile şi... cam atât. Potrivit unui studiu efectuat de econtext.ro, salariaţii români sunt cei mai săraci din toată Europa. Conform definiţiei europene date „sărăciei”, în acest context, un om sărac este persoana care are un venit lunar mai mic de 60% din venitul mediu înregistrat la nivel naţional. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), venitul total pe economie a fost de 835 de lei, în trimestrul al treilea din 2011. Or, 60% din această sumă înseamnă... 501 lei (adică 108 euro)! Din nefericire, România este pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte ponderea angajaţilor care trăiesc la limita sărăciei. Avem cei mai mulţi salariaţi - 17,20% din numărul lor total, care supravieţuiesc doar cu 108 euro pe lună. Până şi Grecia, unde economia este la pământ, are mai puţini angajaţi săraci -13,80%, iar locul al treilea este ocupat de Spania, ţara „căpşunarilor”, cu 12,70%! Cel mai bine trăiesc, se pare, salariaţii din Finlanda şi Cehia, ţări în care doar 3,70% dintre cei care muncesc trăiesc de pe o zi pe alta. În aprilie 2012, s-au consemnat creşteri salariale modeste în sectorul bugetar. Astfel, în administraţia publică, salariul a câştigat 0,7 procente, iar în sănătate şi asistenţa socială, remuneraţia nu a crescut cu mai mult de 0,5%. Bineînţeles, la salariile extrem de mici din aceste sectoare, creşterea nu a însemnat, în majoritatea cazurilor, mai mult de... 10 lei!

SUTE DE SĂRACI LA CONSTANŢA În 2010, Constanţa se situa pe locul al II-lea într-un top al judeţelor cu cei mai săraci oameni. Dacă, în 2002, doar 493 de persoane se hrăneau la cantinele săracilor, în opt ani numărul lor a crescut de aproape patru ori - 1.453 de guri mâncau aici, zilnic. La cantina socială din Năvodari, circa 100 de copii proveniţi din familii nevoiaşe serveau, anul trecut, o masă caldă. La cantina din municipiu, serveau masa, anul trecut, circa 850 de persoane pe zi, la Cobadin, 70 de elevi săraci mâncau la cantina socială, iar la Palazu, în jur de 300 de persoane trăiau numai din hrana servită la cantina socială.