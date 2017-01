România, ţara cu cei mai mulţi tineri şomeri

Menţinerea şomajului sub limita medie din UE în ultimii ani este pentru Emil Boc un semn care ne arată că mergem în direcţia corectă. Nu neagă nimeni că rata şomajului din România este mult sub media comunitară, doar că adevărul referitor la situaţia din câmpul muncii se ascunde în spatele altor cifre. Pe acestea, deşi sunt publice, nu o să le auziţi prea curând, nici de la premier şi nici de la un alt reprezentant al coaliţiei de guvernare. Spre exemplu, niciun guvernant nu vorbeşte despre şomajul în rândul tinerilor, capitol la care România nu stă deloc bine. De ce sunt importante cifrele referitoare la rata şomajului în rândul populaţiei de până în 24 de ani? Capacitatea economiei de a crea noi locuri de muncă se reflectă cel mai bine în gradul de ocupare al populaţiei tinere. Tinerii sunt cea mai ieftină forţă de muncă de pe o piaţă, motiv pentru care orice loc de muncă nou creat va fi ocupat cu precădere de aceştia. În altă ordine de idei, când un tânăr nu îşi găseşte cu uşurinţă un job pe o piaţă a muncii în expansiune, aşa cum este cea din România (chiar dacă ritmul este mult mai scăzut în prezent, piaţa muncii continuă să fie dinamică), este şi o problemă care ţine de pregătirea adecvată a acestuia pentru cererea de forţă de muncă din piaţă. Peste tot în UE rata şomajului în rândul tinerilor este mai mare decât media pentru întreaga populaţie activă. Problema României constă în aceea că suntem singura ţară comunitară în care şomajul în rândul tinerilor este de trei ori mai mare decât media făcută pentru toate categoriile de vârste. Astfel, în timp ce rata medie a şomajului în rândul tinerilor la nivelul tuturor celor 27 de state membre este de 19,6%, în România este de 20,8%, în condiţiile în care rata şomajului în totaul populaţiei active este de 6,9% în România, cu două puncte procentuale sub media din U.E., potrivit raportului pe 2010 privind forţa de muncă în Europa al Comisiei Europene. Aruncând o privire peste datele statistice ale statelor din regiune observăm că rata şomajului în rândul tinerilor variază între 13,6%, în Slovenia, şi 20,6% în Polonia. Surprinzător sau nu, pentru Bulgaria şomajul în rândul tinerilor nu reprezintă o problemă la fel de mare precum în România, în condiţiile în care rata şomajului în rândul acestora este doar de 16,2%, mai mică decât, spre exemplu, cea din Cehia (16,6%). O altă problemă cu care ne confruntăm este gradul scăzut de ocupare al populaţiei tinere. Practic, mai puţin de o persoană cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani este angajată, în timp ce în Slovenia 35,3% din tinerii cu vârste asemănătoare sunt încadraţi în câmpul muncii. În ceea ce priveşte şomajul în rândul femeilor tinere, România stă şi mai rău. Astfel, diferenţa între rata şomajului la nivel comunitar şi cea din România este de aproape două puncte procentuale. În regiune, sub media europeană se situează aceleaşi trei state: Cehia, Bulgaria, Slovenia. Există totuşi şi veşti bune, femeile tinere din România nu sunt la fel de vulnerabile la şomaj precum cele din alte state. Slovenia şi România sunt singurele state din regiune în care procentul şomajului în rândul femeilor tinere este sub cel al tinerilor de până în 24 de ani. În plus, tinerele şomere din România îşi găsesc mai uşor de lucru, rata şomajului de lungă durată fiind cea mai mică din regiune, de doar 1,8%. În Ungaria, Grecia şi Slovacia ratele şomajului de lungă durată în rândul tinerelor sunt de cel puţin două ori mai mari decât în România.