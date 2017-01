România, ţara cu cele mai multe ghene de gunoi!

Jumătate din împrumutul pe care l-am luat până acum de la FMI (5 miliarde de euro – n.r.) ne-ar costa să scăpăm de mirosul de gunoi care întovărăşeşte blocurile României. Comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), Silvian Ionescu, a declarat că este nevoie de 1,8 miliarde de euro pentru a desfiinţa ghenele de gunoi de la blocuri, implicit pentru a ne putea atinge ţintele de colectare selectivă. Potrivit acestuia, România colectează selectiv doar 1% la nivel naţional, faţă de 24% în restul ţărilor membre ale UE, cu o tendinţă în creştere. El a atras atenţia că România este ţara cu cel mai redus nivel de colectare selectivă dintre ţările UE şi riscă sancţiuni din partea Comisiei Europene (CE). Şeful GNM a spus că estimarea sumei necesare desfiinţării ghenelor de gunoi de la blocuri aparţine, de fapt, ungurilor, care au reuşit să rezolve această problemă. El a subliniat că ghenele de gunoi, respectiv toboganele din blocuri, constituie a doua problemă majoră existentă la nivel naţional, în condiţiile în care, în dezvoltarea socialistă, România a reuşit să construiască pe cap de locuitor cel mai mare număr de blocuri din toate ţările socialiste. Cu alte cuvinte, avem mai multe blocuri decât ungurii şi, deci, mai multe ghene de gunoi. De aici rezultă şi o sumă mai mare pentru desfiinţarea acestora (sic!)! Astfel, în România avem 60.000 de blocuri de locuinţe, cu o medie de 3-4 scări şi 4-5 etaje. \"Vorbesc despre 5-5,5 milioane de oameni care locuiesc în blocuri, în România. Toţi aceşti oameni au la dispoziţie ghene de gunoi, care sunt cel mai mare coşmar pe care îl am de vreo doi ani de când am revenit în funcţia de comisar general al GNM, pentru că trebuie să găsim o soluţie pentru colectarea selectivă a deşeurilor. A venit CE acum două săptămâni şi ne-a făcut albie de porci pentru că se colectează selectiv 1% din deşeuri în România, când media europeană este de 24% şi creşte an de an. Dar, din cauza ghenelor de gunoi, un sfert din populaţie nu poate colecta selectiv. Pe ghena de gunoi nu ai cum să arunci gunoaiele selectiv. Chiar dacă ai să colectezi separat, ele ajung tot în tomberonul de jos\", a explicat Silvian Ionescu. Soluţia este desfiinţarea lor, pentru că cele mai bune rezultate se obţin în urma colectării selective la origine, la cetăţean acasă. El a mai spus că trebuie găsite fonduri pentru acest proiect, întrucât colectarea selectivă înseamnă bani şi va da roade. Aşadar, un bine făcut în trecut reprezintă o stavilă serioasă în ce priveşte viitorul ecologic al gunoaielor româneşti! Să mai comentăm?