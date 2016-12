România, ţara importurilor de legume

UE ne-a vrut atât de mult în sânul ei, nu pentru că ar România un fel de Germania, ci pentru că suntem o piaţă de desfacere a produselor care în altă ţări nu mai au căutare. Astfel, deşi România produce legume suficiente cât să acopere peste 60% din cerinţele pieţei, aflăm că în prezent România importă 60-70% din necesarul de legume. În tot acest timp ceea ce produc românii în grădinile sau solariile pe care le deţin se strică în anumite depozite uitate de lume. La Constanţa, Consiliul Judeţean a tratat cu seriozitate această problemă, iniţiind programul „Consumăm produse româneşti”, şi astfel în pieţele constănţene găsim peste 70% produse autohtone.

Poate că mulţi dintre noi ne întrebăm ce caută România, o ţară nu atât de dezvoltată, în Uniunea Europeană (UE). Răspunsul este cât se poate de simplu. Pentru UE România nu reprezintă decât o piaţă de desfacere pentru mărfurile pe care vestul nu are unde să le mai vândă. Astfel se face că România importă 60-70% din necesarul de legume, deşi avem produse româneşti care nu ajung pe piaţă. Secretarul de stat în cadrul Ministerului Agriculturii Achim Irimescu a ajuns şi el la concluzia că România are produse autohtone care nu ajung în pieţe. „Am vizitat recent localitatea Vişina, din judeţul Olt, unde am găsit un depozit plin de produse de foarte bună calitate. Ei nu aveau unde să vândă produsele, şi-mi spuneau că pe vremuri, până în 1990, zilnic trimiteau cu trenul 70 de tone de legume din zonă. România importă, actualmente, după date statistice, 60-70% din legume. Este o tragedie din punctul meu de vedere”, a declarat Irimescu. El a afirmat că la nivel naţional este nevoie de depozite care să strângă produsele şi astfel se va crea o legătură cu piaţa. Cât priveşte industria prelucrării cărnii, secretarul de stat spune că s-au făcut investiţii necorelate însă cu materia primă. Creşterea importurilor a fost semnalată încă din 2008 de conducerea Consiliului Judeţean Constanţa. Cum de la nivel guvernamental nu a venit niciun semnal în ceea ce priveşte diminuarea importurilor agricole, conducerea CJC a luat decizia ca măcar la nivelul judeţului Constanţa să se întâmple acest lucru. Aşa a fost demarat programul „Consumăm produse româneşti”, prin care CJC a oferit gospodarilor constănţeni, cu titlu gratuit, solarii în care să cultive legume. Astfel, la târgul de toamnă organizat la începutul lunii octombrie la Pavilionul Expoziţional, constănţenii au cumpărat numai produse româneşti. Să fie oare acesata o soluţie pentru combaterea importurilor?