România, tot mai vulnerabilă în faţa pericolului spălării banilor

O dată cu liberalizarea din 2006, a conturilor de capital în România, riscul spălării banilor va spori. Aceasta este una dintre concluziile cuprinse într-un raport privind Strategia Internaţională de Control a Drogurilor, emis de Bureau of International Narcotics and Law Inforcement Affairs, din cadrul departamentului de stat american. Banca Naţională a României arăta că suma rezultată din acest tip de infracţiuni se situează între 1 şi 1,5 miliarde de dolari pe an. Potrivit specialiştilor, de vină sînt, în primul rînd, reţelele internaţionale de crimă organizată care spală ilicit bani prin intermediul SRL-urilor fantomă. Potrivit documentului, din cauza poziţiei sale geografice, România este una dintre ţările de tranzit pentru traficanţii de droguri, arme, maşini furate şi de persoane, ceea ce îi măreşte vulnerabilitatea la infracţiunile economice, în contextul restanţelor existente în combaterea spălării banilor. Fenomenul este încurajat de corupţia răspîndită din vămi.

Porivit documentului, în primele zece luni ale anului trecut, doar 124 de dosare cu suspiciuni de spălare de bani au fost înaintate Parchetului, cifra fiind de aproape trei ori mai mică decît cea înregistrată în 2005. Tot în primele zece luni din 2006, Departamentul Naţional Anticorupţie a primit şapte dosare privind posibile spălări de bani, în vreme ce, în aceeaşi perioadă a anului 2005, numărul notificărilor a fost de 41. Conform sursei citate, România face parte din grupul ţărilor în care se înregistrează cele mai multe fraude online cu cărţi de credit din lume. Autorii raportului mai fac referire la coordonarea „limitată” dintre poliţie şi sistemul judiciar. Între 1 ianuarie şi 30 septembrie 2006, patru persoane au primit condamnări finale, iar o a cincea a fost achitată de acuzaţiile care datau din anii anteriori. Deşi numărul dosarelor înaintate Parchetului în 2006 este mai redus în 2006, reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) consideră că numărul condamnărilor va creşte întrucît instituţia „a început să pună un mai mare accent pe calitatea rapoartelor produse şi nu pe cantitatea acestora”. În raportul întocmit de Departamentul de Stat American se precizează că, pînă în prezent, investigaţiile derulate de ONPCSB s-au finalizat cu puţine procese, conduse cu succes. "România trebuie să îmbunătăţească comunicarea dintre instituţiile care monitorizează şi raportează cazurile, precum şi între acestea şi procurori. În plus, trebuie luate mai multe măsuri care să prevină contrabanda de la graniţă şi să întărească vigilenţa autorităţilor de la frontieră ", concluzionează autorii raportului.