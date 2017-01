Preşedintele Traian Băsescu s-a întîlnit, ieri, cu o delegaţie FMI, condusă de şeful Misiunii Fondului la Bucureşti, experţii arătînd că România trebuie să ducă, în 2007, politici salariale şi fiscale prudente şi că există o îngrijorare faţă de creşterea peste aşteptări a deficitului de cont curent. Potrivit Preşedinţiei, delegaţia FMI, condusă de Emmanuel dan der Mensbrugghe, şeful Misiunii FMI în România, în 2006, economia României are o evoluţie pozitivă, reflectată în creşterea economică şi reducerea inflaţiei, dar că, în acelaşi timp, există o îngrijorare vizavi de creşterea peste aşteptări a deficitului de cont curent. "Dacă în acest an, finanţarea deficitului de cont curent nu a ridicat probleme, datorită intrărilor de capital din investiţii străine directe şi din privatizări, pe viitor este posibil să apară dificultăţi în finanţarea acestui deficit de cont curent", se arată în comunicat. Preşedinţia menţionează că experţii FMI consideră că, "şi în 2007, România trebuie să ducă o politică salarială şi fiscală prudentă, precum şi o politică monetară adecvată în continuare reducerii inflaţiei".

Potrivit variantei preliminare a prognozei de toamnă a Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP), deficitul de cont curent din acest an va fi de 8,7% din PIB, nivel egal cu cel de anul trecut, dar peste proiecţia de 8,5% de la începutul acestui an. FMI estimează pentru acest an un deficit de cont curent de 10,5% din PIB, nivelul anticipat pentru anul viitor fiind de 13% din PIB. "Pentru 2007 recomandăm echilibru bugetar pentru a preveni majorarea deficitului de cont curent care, avînd la bază un deficit bugetar de 2,5%, ar putea ajunge la 13% din PIB", a spus şeful delegaţiei FMI, Emmanuel van der Mensbrugghe. El a precizat că, pentru acest an, FMI a recomandat Guvernului echilibru bugetar. "Ar fi imprudent la un surplus bugetar de 1,6% în luna septembrie atingerea unui deficit bugetar de 2,5% la finele anului", a încheiat şeful delegaţiei FMI. În ceea ce priveşte inflaţia, experţii FMI spun că aceasta s-ar putea plasa, în acest an, la 5,7%, în marja stabilită de BNR, urmînd ca în 2007 creşterea preţurilor să fie cuprinsă în intervalul 6,5%-7%. "Dacă deficitul bugetar aferent anului viitor va fi cuprins între 2% şi 2,5% din Produsul Intern Brut (PIB), creşterile salariale le vor depăşi pe cele din 2006 şi avînd în vedere majorarea preţurilor administrate, inflaţia ar putea fi cuprinsă între 6,5% şi 7%", a declarat şeful delegaţiei FMI prezentă la Bucureşti, Emmanuel van der Mensbrugghe. Pentru acest an, FMI anticipează un nivel al inflaţiei care se încadrează în ţinta stabilită de BNR, de 5% plus/minus un punct procentual stabilită de Banca Naţională a României (BNR). Pentru 2007, BNR are un obiectiv de 4% plus/minus un punct procentual.