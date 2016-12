România trebuie să iasă din „coşul de gunoi” al agenţiilor de rating!

CUM STĂM Cererea României de îmbunătăţire a ratingului suveran are susţinerea investitorilor şi analiştilor de la Londra şi Los Angeles şi este motivată de progresele fiscale şi de acordul cu FMI, titrează Bloomberg. În prezent, România încearcă să scape de ratingul din categoria „junk” (nerecomandat investitorilor - n.r.) menţinut din 2008 de agenţia Standard & Poor’s. „Cu siguranţă a venit timpul pentru o revizuire în creştere. Îmi plac activele din România de ceva vreme şi consider că se află pe un trend de îmbunătăţire”, spune Blaise Antin, de la fondul american de investiţii TCW, care administrează active de 10,5 miliarde dolari în pieţele emergente. Moody’s este singura dintre marile agenţii de rating care a menţinut România în rândul statelor cu calificativ bun, în perioada crizei financiare. În prezent, ţara noastră are nota „Baa3”, ultima din categoria recomandată investitorilor, cu perspectivă negativă. Fitch ne acordă calificativul „BBB-”, ultima treaptă deasupra „junk”, cu perspectivă stabilă, în vreme ce Standard & Poor’s ne evaluează la „BB+”, cel mai ridicat nivel din „junk”, cu perspectivă stabilă.

RISCURI „Există o posibilitate bună pentru îmbunătăţirea ratingului, dar numai dacă sunt implementate reformele promise de Guvern”, comentează oficialul Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, Mark Mobius. Şi posibilitatea încheierii unei noi înţelegeri cu FMI poate influenţa pozitiv ratingul ţării, apreciază economistul de la Nomura London Peter Attard Montalto. Pe de altă parte, economia slabă, sistemul bancar fragil şi perpetuarea incertitudinilor politice sunt principalele riscuri, comentează oficialul Capital Economics Neil Shearing. Totuşi, modificările ratingurilor nu sunt urmate întotdeauna de investitori, notează Bloomberg. Spre exemplu, costurile de împrumut ale Franţei şi SUA au scăzut imediat după ce statele au pierdut ratingul maxim posibil AAA. În Suedia, acţiunile celor mai importante bănci au crescut puternic după ce calificativele au fost revizuite în scădere.