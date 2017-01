România trebuie să profite de avantajele eco-guvernării

BANI PIERDUŢI Rata de absorbţie de către România pentru POS Mediu este de circa 7%, susţine USL în viziunea sa privind mediul, opoziţia reclamând că banii europeni rămân nefolosiţi, deşi ţara se confruntă cu serioase probleme precum calitatea necorespunzătoare a aerului sau slaba capacitate de reciclare. „Deşi are un cadru legislativ şi un sistem instituţional de bază necesar soluţionării provocărilor de mediu, România nu pare să conştientizeze oportunităţile pe care le oferă eco-guvernarea. Actuala putere este mult prea prinsă în calcule contabiliceşti şi indicatori macroeconomici pentru a putea cunoaşte realele probleme ale societăţii şi mai ales a identifica soluţii sustenabile. România dispune de importante fonduri europene pe care nu reuşeşte să le atragă. Se recurge în special la fondurile naţionale, a căror cheltuire este mai puţin strictă, ieşind de sub supravegherea atentă a UE, în vreme ce banii europeni rămân de la an la an nefolosiţi. Sumele strânse de Administraţia Fondului de Mediu (AFM) sunt utilizate în procente ce variază între 19% şi 39%“, se arată în „Viziunea USL privind mediul“. Reprezentanţii Uniunii se declară nemulţumiţi deoarece AFM a concentrat 64% din finanţări pe doar două categorii de proiecte: programul Rabla cu 40,43% şi lucrările de prevenire, înlăturare şi diminuare a efectelor produse de fenomenele meteo cu 24,27%. USL mai avertizează că România are nevoie urgentă de fonduri UE având în vedere gravitatea situaţiei legată de unele aspecte de mediu precum: „doar unul din doi români are în prezent acces la apă potabilă şi mai puţin de jumătate din populaţie (43,7%) este conectată la sistemul de canalizare (prin comparaţie cu media UE de 70%)!“

„RELIGIE“ VERDE Liderul PNL Crin Antonescu a declarat, la lansarea programului USL pe mediu, că deşi nu reuşeşte să se convertească la cauza verde, salută faptul că Victor Ponta este adeptul acestei „religii“ arătând că speră ca Ponta să aibă ocazia să-şi implementeze viziunea din postura de premier. Antonescu a precizat că nu dă curs „provocării“ lansate de colegul său din USL, Victor Ponta, conform căruia liberalul ar trebui convertit pentru a renunţa la maşina sa poluantă. El a adăugat că e greu de convertit, deşi a depăşit „faza din anii \'80“ când nu-i erau simpatice organizaţiile pacifiste şi ecologiste, din cauza modului în care Uniunea Sovietică le manipula.