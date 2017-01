România trebuie să reducă rata de refuz a vizelor pentru a intra în Visa Waiver

Secretarul american pentru securitate internă, Michael Chertoff, a declarat, duminică, în cadrul conferinţei Brussels Forum, organizată de German Marshall Fund, că guvernul american este gata să ofere sprijin României în procesul de îndeplinire a criteriilor necesare pentru ca cetăţenii români să poată călători fără vize în SUA. Aspectul cel mai important de care România trebuie să ţină cont este rata de refuz a vizelor, care necesită o scădere pentru ca ţara noastră să poată beneficia de programul Visa Waiver (VWP). \"Credem că este foarte posibil ca, pînă la sfîrşitul anului, să avem primii noi călători VWP intrînd în SUA. Estonia şi Letonia au semnat, miercuri, protocoalele unor acorduri în acest sens, şi mai avem şi alte trei-patru ţări care vor semna în această săptămînă. Prevăd că vom avea un număr de ţări care progresează în a fi eligibile\", a informat oficialul american. Secretarul american a precizat, însă, faptul că acordul nu reprezintă finalitatea procesului de ridicare a vizelor, ţările candidate urmînd să fie supuse şi altor criterii de acceptare în cadrul programului VWP. Chertoff a explicat că, guvernul american va trebui să finalizeze, pînă în toamna acestui an, sistemul electronic de autorizare a călătoriilor, iar statele candidate vor trebui să îndeplinească anumite condiţii în ceea ce priveşte şederile peste durata limită. La întrebarea care ar fi cea mai rapidă cale pentru ca România să fie inclusă în programul VWP, Chertoff a răspuns că sînt \"aceleaşi cerinţe pentru toată lumea\". Referindu-se la România, oficialul american a explicat că, pentru a beneficia de VWP, trebuie ca rata de reducere a vizelor să coboare sub 10%. Potrivit unui raport al Departamentului de Stat, în momentul de faţă, rata de reducere a vizelor în ţara noastră este de 37,7%, procent ce ne oferă cele mai puţine şanse de a obţine VWP, dintre toate statele membre UE. Pe lîngă rata de reducere a vizelor, România trebuie să se adapteze şi altor cerinţe cum ar fi capacitatea de a asigura Statelor Unite că dispune de grăniceri eficienţi, de un management eficace al securităţii paşapoartelor şi de o documentaţie corespunzătoare. \"Nu pot evalua unde se află România acum în acest cadru, dar aş spune că cerinţele sînt clare şi că sîntem mai mult decît bucuroşi să colaborăm cu fiecare ţară în parte pentru a o îndruma în legătură cu ce pot face pentru a obţine o poziţie mai bună\", a adăugat Michael Chertoff. Pînă la ora actuală, Bucureştiul a susţinut atît iniţiativa UE ca SUA să ridice vizele întregului bloc comunitar, cît şi cea a coaliţiei celor şapte state est - europene care, anul trecut, militau pentru ridicarea vizelor. În acest sens, a fost angajată o firmă de lobby comună. Privitor la celelalte state aspirante la programul VWP, eforturile depuse pentru ridicarea vizelor s-au dovedit a fi de succes pentru Estonia, Lituania, Letonia, Cehia, Slovacia şi Ungaria, care au semnat sau urmează să semneze acorduri bilaterale cu SUA. Însă Polonia, Bulgaria şi România rămân în continuare fără un orizont de timp privind acceptarea în programul VWP. În acelaşi context, eforturile făcute de comisarul european pentru justiţie, Franco Frattini, de a negocia în numele întregului bloc au fost respinse categoric de administraţia americană. Secretarul american, Michael Chertoff, a evidenţiat, joi, în cadrul negocierilor SUA - UE, că ridicarea obligativităţii vizelor se va face individual cu fiecare ţară în parte. Ministrul Internelor şi Reformei Administrative, Cristian David, a declarat, sîmbătă, la Constanţa, în cadrul întîlnirii cu omologul său bulgar Rumen Petkov că România aşteaptă rezultatul negocierilor dintre Uniunea Europeană şi SUA, pentru a putea adopta o decizie în eventualitatea semnării unui acord bilateral cu Washington-ul privind ridicarea vizelor. Programul Visa Waiver a fost creat cu scopul de a facilita călătoria în Statele Unite, în scop turistic sau de afaceri, pentru o perioadă de 90 de zile sau mai puţin, fără a fi nevoie să obţină o viză pentru cetăţenii statelor membre. În prezent, în programul VWP sînt incluse 27 de ţări: Andorra, Islanda, Norvegia, Australia, Irlanda, Portugalia, Austria, Italia, San Marino, Belgia, Japonia, Singapore, Brunei, Liechtenstein, Slovenia, Danemarca, Luxemburg, Spania, Finlanda, Monaco, Suedia, Franţa, Olanda, Elvetia, Germania, Noua Zeelanda, Regatul Unit al Marii Britanii. Se pare că România mai are de aşteptat pînă să se alăture statelor enumerate.