România trece în acest an la televiziunea digitală?

România ar putea trece la televiziunea digitală chiar în acest an, a declarat, la The Money Channel, ministrul Comunicaţiilor, Dan Nica. România şi-a luat angajamentul faţă de Uniunea Europeană de a finaliza tranziţia la televiziunea digitală până în anul 2012. Autorităţile române nu au respectat însă niciun termen impus de UE privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră. Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat în urmă cu câteva zile pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor, România trebuie să implementeze trecerea la televiziunea digitală terestră până la 17 iunie 2015. În plus, în luna august 2010, Guvernul român a decis să amâne cu trei ani, până în anul 2015, tranziţia la televiziunea digitală terestră. Ministrul Comunicaţiilor Dan Nica dă însă asigurări că până la sfârşitul acestui an vom avea televiziune digitală. \"Introducerea televiziunii digitale e un proiect care a întârziat extrem de mult. Trebuia introdus din 2010 şi, din păcate, nu s-a intamplat nimic. Era si o obligaţie ca România să îndeplinească această condiţie şi sper să avem televiziune digitală foarte curând în Romania, fie prin SNR, Radiocom, care deja au o infrastructură existentă şi uşor de upgradat , fie altcineva care va dori să vină şi să investească. Sper ca măcar în marile oraşe să putem avea poate până la sfârşitul acestui an”, a spus Dan Nica. Televiziunea digitală va însemna, pentru consumatori, costuri mai mici, o calitate mai bună atât a imaginii, cât şi a sunetului, dar şi recepţia pe dispozitive mobile, precum şi servicii de informare îmbunătăţite. Ţările care au trecut deja la televiziune digitală sunt Luxemburg, Olanda, Finlanda, Suedia, Germania, Belgia, Austria, Estonia, Danemarca, Spania, Malta, Cehia şi Slovenia. De asemenea, în Bulgaria, Cipru, Grecia, Franţa, Ungaria, Italia, Lituania, Letonia, Portugalia, Slovacia şi Regatul Unit, trecerea la televiziunea digitală are ca termen sfârşitul anului 2012. În Polonia, termenul limită pentru renunţarea completă la televiziunea analogică este 2015.