România, ultima şansă pentru turneul final

Naţionala de fotbal a României îşi joacă în această seară, de la ora 21.00 (în direct la Antena 1), ultima şansă de calificare la turneul final al Campionatului Mondial din 2014. Învinşi vineri, la Pireu, în prima manşă a barajului pentru accederea la competiţia din Brazilia, cu 3-1, tricolorii încearcă să remonteze diferenţa în returul contra reprezentativei Greciei, programat pe Arena Naţională din Bucureşti. Cu doi mijlocaşi centrali suspendaţi, Bourceanu şi Lazăr, dar şi cu mai mulţi jucători care au dezamăgit în tur, selecţionerul Victor Piţurcă va schimba aproape jumătate de echipă. Astfel, Tătăruşanu va intra între buturi, Chiricheş va risca şi va intra pe teren cu o mască de protecţie pe faţă, Maxim va fi trimis să-l sprijine pe Marica în ofensivă, în timp ce Nicoliţă va începe din primul minut pe partea dreaptă. În plus, Gardoş va fi urcat în linia de mijloc, cu sarcini defensive.

OMUL CU MASCĂ. Fundaşul Vlad Chiricheş a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că după meciul retur cu Grecia, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din 2014, se va opera la nas. „Sunt OK. Nasul e OK, masca mă ajută, mă protejează, sunt bine. Nu am avut senzaţia de teamă la antrenamente şi nici nu mă deranjează. Masca asta e diferită. Miercuri, când mă întorc, mă voi opera şi voi fi apt pentru următorul meci de campionat”, a spus Chiricheş, care a afirmat că jucătorii României vor trebui să treacă peste emoţii în partida cu Grecia şi este convins că rezultatul din partida tur va putea fi întors: „Trebuie să depăşim emoţiile, pentru că suntem în faţa unui moment important şi cred că putem întoarce rezultatul la Bucureşti. Grecii s-au dovedit foarte puternici la ei, iar rezultatul prezintă realitatea, dar cred că la Bucureşti, cu ajutorul suporterilor, putem întoarce scorul”.

PIŢURCĂ, PREGĂTIT ŞI PENTRU LOVITURI DE DEPARTAJARE Şi selecţionerul Victor Piţurcă speră ca tricolorii să obţină mult-dorita calificare, aşteptând cu nerăbdare confruntarea cu grecii. „Sper să revenim, să putem înscrie cel puţin două goluri şi să reuşim calificarea. Va fi dificil, dar cu atât mai mare va fi bucuria. La un astfel de meci trebuie să te autodepăşeşti din toate punctele de vedere. Nu există oboseală. Am discutat cu băieţii, am pregătit bine meciul, dar importantă va fi prestaţia băieţilor, actorii principali, în faţa a peste 50.000 de oameni. Ne vom juca şansa noastră şi sper să reuşim. Băieţii şi-au revenit psihic. Erau dărâmaţi după joc. Trebuie să marcăm goluri. Şi în Grecia am jucat ofensiv, am vrut să marcăm goluri. Într-un joc de asemenea importanţă, trebuie să marchezi şi să nu primeşti goluri. Trebuie să jucăm pe viaţă şi pe moarte, dar trebuie să jucăm fotbal”, a declarat Piţurcă. Selecţionerul se gândeşte şi la lovituri de departajare, motiv pentru care tricolorii au exersat, la antrenamentul de ieri, execuţiile de la punctul cu var.

Nici grecii, care au sosit ieri la Bucureşti, nu s-au aventurat în declaraţii optimiste, în ciuda succesului clar din tur. „Teoretic, acum avem prima şansă de calificare. Doar am câştigat cu 3-1 în tur, dar sunt convins că vom avea un joc foarte dificil la Bucureşti şi trebuie să fim atenţi. Trebuie să jucăm la fel de bine ca în primul meci şi să ne calificăm. Depinde doar de noi”, a spus atacantul Dimitris Salpingidis. „Visăm să jucăm la Campionatul Mondial din Brazilia şi vom da totul pe teren la Bucureşti”, a anunţat golgeterul Kostas Mitroglou. „Este un meci deschis. Avem avantajul că am câştigat în Grecia. Am venit aici cu dorinţa de a câştiga. România va trebui să recupereze diferenţa, va avea suporterii de partea ei, iar noi vom încerca să ne păstrăm avantajul. Noi nu am venit aici să păstrăm avantajul din tur, ci să şi jucăm, să ne facem jocul nostru şi să câştigăm”, a declarat selecţionerul Fernando Santos, care a afirmat că nu crede că meciul va ajunge la loviturile de departajare.

Echipele probabile - România (selecţioner Victor Piţurcă): Tătăruşanu - Măţel, D. Goian, Chiricheş, Raţ - Gardoş, Cociş - Nicoliţă, Fl. Maxim, B. Stancu - Marica; Grecia (selecţioner Fernando Santos): Karnezis - Torosidis, Siovas, Papastathopoulos, Holebas - Maniatis, Karagounis, Tziolis - Salpingidis, Mitroglou, Samaras. Arbitri: Milorad Mazic - Milovan Ristic şi Dalibor Djurdjevic (toţi din Serbia).