România Under 19 s-a impus la “Caput Mundi”

Cu şase juniori ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” în lot, Alexandru Buzbuchi, George Şerban, Bogdan Ţîru, Ionuţ Puţanu, Cristian Gavra şi Gabriel Iancu, naţionala României sub 19 ani a reuşit o frumoasă performanţă, câştigând turneul internaţional “Caput Mundi” desfăşurat la Roma. Tricolorii, pregătiţi de Ovidiu Stîngă, au încheiat pe prima poziţie grupa din care au făcut parte, după trei trei victorii: 3-0 cu echipa Under 19 a Croaţiei, 2-1 cu formaţia Comitato Regionale Lazio şi 6-0 cu echipa unui colegiu din Anglia. În finală, România U19 a învins Ungaria U19 cu 12-11 în urma loviturilor de departajare, la finalul timpului regulamentar scorul fiind egal, 0-0. De remarcat că atacantul Cristian Gavra a fost căpitanul tricolorilor în partidele cu Ungaria şi Croaţia, iar un alt constănţean, Bogdan Ţîru, a purtat banderola în meciul cu Anglia. În plus, mijlocaşul Gabriel Iancu a reuşit un gol în partida cu selecţionata engleză. Aceasta a fost ultima “acţiune” a lotului Under 19 al României înaintea Turului de Elită al Campionatului European din 2012. Pentru a ajunge la turneul final, Gavra şi compania vor trebui să câştige, în perioada 25-30 mai, Grupa de calificare din care mai fac parte Ungaria, Germania şi Serbia (gazda turneului).