Prognoza Fondului Monetar Internaţional (FMI) în ceea ce priveşte numărul de şomeri români pînă la sfîrşitul anului este mult mai pesimistă decît cea a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Astfel, statisticile FMI arată că, pînă în decembrie, România va avea 800.000 de şomeri, în timp ce datele ANOFM se opresc la aproximativ 600.000. „Mergem pe prognoza făcută de FMI, întrucît sîntem într-o etapă de criză. Am fundamentat şi bugetul pe acest an în acest sens. Aceştia (reprezentanţii FMI - n.r.) şi-au menţinut prognoza făcută pentru sfîrşitul anului de circa 800.000 de şomeri”, a spus preşedintele ANOFM, Silviu Bian. El a adăugat că mai puţin de 15.000 de salariaţi riscă să-şi piardă locurile de muncă pînă la sfîrşitul lunii decembrie, potrivit notificărilor făcute de firme, în condiţiile în care Agenţia are înregistrate peste 10.000 de locuri de muncă la nivel naţional. “În acest moment nu mai e o presiune aşa de mare ca înainte. Dacă este să ne luăm după media ultimelor luni, din cei 15.000 de posibili disponibilizaţi ar putea rezulta circa 52-53% şomeri (circa 7.500 şomeri - n.r.). Trebuie pornită o dezbatere naţională pe ocupare astfel încît lumea să ştie că trebuie să se înscrie la agenţiile pentru ocupare din ţară ca să beneficieze de programul de reconversie profesională sau de un nou loc de muncă”, a explicat Bian. Preşedintele ANOFM a ţinut să precizeze că unul dintre motivele care contribuie la creşterea numărului de şomeri, pe lîngă criza economică, îl constituie şi faptul că “foarte multe persoane refuză să se angajeze pe alte posturi decît cele ocupate anterior”. Menţionăm că rata şomajului a urcat în iulie la 6,3%, de la 6% în iunie, iar numărul de şomeri a ajuns pînă la 572.562, nivel maxim al ultimilor cinci ani şi mult peste estimarea iniţială a Ministerului Muncii privind numărul de şomeri de la finalul anului. Din numărul total de şomeri, 460.254 (80,4%) provin din mediul privat. După 13 luni consecutive de creştere, numărul de şomeri a sporit cu 232.100 (68,2%), faţă de iulie 2008, cînd se înregistrau 340.462 de şomeri în România. Amintim că, la începutul lunii iunie, ministrul Muncii, Marian Sîrbu, declara că rata şomajului ar putea ajunge, la sfîrşitul anului, la 8%, ceea ce ar corespune unui număr de 720.000 de şomeri, într-un scenariu foarte pesimist.