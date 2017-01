România va avea concurenţi şi în Raliul Dakar 2009

Pilotul român Emanuel Gyenes va participa în perioada 3-18 ianuarie 2009 la secţiunea moto din cadrul Raliului Dakar, care pentru prima dată în istorie nu se va mai disputa în Africa, ci în Argentina şi Chile. „Mani” Gyenes va pleca împreună cu staff-ul său spre Argentina pe 27 decembrie. Cel mai bine clasat pilot român în Raliul Dakar (n.r. - locul 9 la debutanţi în 2007) va concura pentru echipa Vectra Racing Team. „Mă bucur că reuşesc să merg la acest raliu, mai ales că s-a mutat în America de Sud, iar costurile au crescut. Mi-e greu să spun pe ce loc voi termina cursa! Pînă nu voi ajunge să văd locul unde voi concura, e foarte greu de dat un pronostic. Raliul şi-a păstrat reputaţia de cel mai dificil din lume şi mă aştept să fie o ediţie mult mai grea decît cea din 2007, la care am mai fost. Sper să ajung cu bine la finiş şi să nu am probleme”, a declarat Emanuel Gyenes, care va pilota o motocicletă KTM 690 Rally. El a participat şi la ediţia din 2007 a Raliului Dakar, la doar 22 de ani, iar acea competiţie a încheiat-o pe locul 9 la categoria debutanţi şi pe poziţia a 46-a în clasamentul general. Mani Gyenes are în palmares două titluri de campion naţional enduro (2005, 2007) şi două titluri naţionale la endurocros (2006, 2007). Startul competiţiei se va da pe 2 ianuarie la Buenos Aires, iar pînă pe 18 ianuarie cele 542 de vehicule înscrise în concurs (n.r. - 235 motociclete, 29 de quaduri, 194 de automobile şi 84 de camioane) vor avea de parcurs o distanţă totală de 9.574 de kilometri, dintre care 5.652 de km reprezintă probe speciale.