România va avea un nou sistem naţional de irigaţii

Pentru o ţară cunoscută cîndva în toată Europa pentru agricultura ei, România este acum la pămînt la capitolul irigaţii. După aproape două decenii în care sistemele de irigaţii au fost distruse sau furate ca în codru, asta în timp ce autorităţile nu au reuşit să stabilească o strategie viabilă în sectorul agricol, iar România a fost lovită mai în fiecare an de secete, ţara noastră a ajuns să aibă irigaţii pe doar 2% din suprafaţa deţinută! Pentru a face faţă verilor fără precipitaţii, Ministerul Agriculturii este decis să rezolve, pînă anul viitor, strategia noului sistem de irigaţii. Ministrul Ilie Sîrbu susţine că, deşi statul nu va putea să combată seceta din întreaga ţară, putînd acţiona doar după o strategie pe anumite zone, sistemul actual cu pompe ruseşti din anii ’60 este depăşit şi trebuie schimbat. „Am dat temă de cercetare şi proiectare a unui proiect integrat, la care să participe specialiştii Ministerului Agriculturii, Ministerului Mediului, Apelor Române, Regiei Naţionale a Pădurilor, Agenţiei de Meteorologie, referitor la ceea ce se întîmplă cu fostul sistem, care e energofag şi are pierderi de apă. Va trebui să ţinem seama de alarmele care vin zi de zi, încălzirea globală, fenomene climatice. Sistemul actual de irigaţii e depăşit, cu pompe ruseşti din anii ’60 şi trebuie schimbat, trebuie regîndit pe suprafeţe, pe proprietăţi. E un proiect amplu, proiectarea va dura un an”, a precizat Sîrbu. Potrivit acestuia, în luna martie 2010, cînd proiectul va fi finalizat, Guvernul şi Parlamentul vor trebui să şi-l asume, să stabilească etapele de punere în practică şi modul de finanţare. “Să vedem sumele de unde le putem împrumuta, Banca Mondială, alte bănci, noi, altfel vom fi în aceeaşi situaţie. Vom depinde numai de ceea ce vine de sus. Oricît am vrea să ne certăm cu norii, să îi îmblînzim, ei au traseul lor”, a declarat Sîrbu. Ministrul Agriculturii a subliniat că reabilitarea sistemului de irigaţii a început încă din luna ianuarie a acestui an, cînd s-a preconizat irigarea unei suprafeţe de 500.000 de hectare, suplimentată ulterior cu încă 200.000 de hectare. “Am lăsat în 2004, cînd am plecat prima dată de la minister, 1,5 milioane de hectare funcţionale şi am găsit 60.000. Din păcate, se irigă în ţară doar 176.000 de hectare, deşi disponibilul este de peste 500.000 de hectare”, a spus Ile Sîrbu.