România va avea un reprezentant în forul de conducere al WPPA

Succesul înregistrat de Class One Romanian Grand Prix 2009, care a adus spectacol pe apă şi numeroşi spectatori pe malurile Lacului Siutghiol din staţiunea Mamaia, l-a impresionat pe Saeed Hareb, preşedintele World Professional Powerboating Association (WPPA), forul care patronează Class One World Powerboat Championship. Sosit la Constanţa pentru a observa modul de desfăşurare al competiţiei, preşedintele WPPA a declarat la şedinţa de post-evaluare a evenimentului că este foarte mulţumit de felul în care a decurs organizarea Class One Romanian Grand Prix, remarcînd profesionalismul şi efortul depus de Power Marine şi de colaboratorii săi pentru asigurarea celor mai bune condiţii în cele trei zile ale competiţiei.

Mai mult, organizarea perfectă l-a determinat pe Saeed Hareb să ia o hotărîre extraordinară pentru România, propunînd ca administratorul Power Marine, Ionuţ Barbu, să devină membru cu drept de vot în Consiliul de Conducere al WPPA, dar şi promotorul şi reprezentantul oficial WPPA în zona de sud-est a Europei. “Mă simt onorat de această propunere şi am acceptat-o imediat. A fost făcută de către preşedintele WPPA, Saeed Hareb, prin intermediul secretarului general al IOTA, Marco Sala, iar confirmarea oficială, care este o simplă formalitate, va veni la următoarea cursă, de la Stresa. Pentru noi este o responsabilitate mult mai mare, dar faptul că un român a ajuns în această postură demonstrează că am confirmat aşteptările prin felul în care am organizat Class One Romanian Grand Prix şi este o dovadă a contribuţiei pe care am avut-o la dezvoltarea acestui sport. În privinţa rolului de promotor şi reprezentant oficial, este un pic mai complicat. Eu voi răspunde pentru mai multe ţări din partea de est a Europei, printre care Turcia şi Rusia, dar şi din altă parte, Principatul Monaco, şi va trebui să prospectez zonele unde s-ar putea organiza competiţii. Dacă vor fi doritori, vor trebui să mă contacteze pe mine, ca reprezentant al WPPA”, a declarat Ionuţ Barbu.

Surprize mari pentru anul viitor

Reuşita totală a Class One Romanian Grand Prix ar putea aduce anul viitor, la Mamaia, alte două competiţii ale ambarcaţiunilor cu motor, dar şi dezvoltarea unui proiect mult visat de fanii români ai Class One. Astfel, există posibilitatea ca, în scurt timp, România să aibă o echipă în Class One World Powerboat Championship. “Înfiinţarea unei echipe de Class One este o chestiune de bani şi responsabilitate. Am căutat resursele financiare şi anul acesta, dar nu am găsit. Sper ca pînă la jumătatea anului viitor să facem rost de resursele necesare şi, dacă nu vom reuşi să facem o echipă de Class One, vom înfiinţa o echipă care va lua startul în X-Cat Series Powerboat Championship, o altă competiţie organizată de WPPA. Sînt ambarcaţiuni de 10 metri lungime, cu două motoare outboard, pe care anul viitor le vom aduce în România. Totodată, vrem să organizăm un Grand Prix şi pentru ski-jet-uri, dar nu ne-am hotărît la ce secţiune, freestyle, viteză sau acrobaţie. Am luat deja legătura cu federaţia de specialitate şi ne vom întîlni la Milano, pe 3 octombrie. Înainte de a lua orice decizie, ne vom consulta cu Primăria şi Consiliul Judeţean Constanţa, care sprijină şi finanţează organizarea competiţiilor”, a explicat Ionuţ Barbu.