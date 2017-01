România va emite obligaţiuni pe pieţele externe în a doua jumătate a anului

“România va emite obligaţiuni pe pieţele internaţionale de capital în a doua jumătate a acestui an”, a declarat, ieri, ministrul Finanţelor Publice, Sebastian Vlădescu. Valuta în care vor fi denominate titlurile nu a fost încă selectată, caracteristicile emisiunii urmînd să fie stabilite în funcţie de condiţiile pieţei. Întrebat dacă România ar putea să emită titluri în lei pe pieţele internaţionale, ministrul Finanţelor a răspuns că pentru moneda naţională pot fi obţinute condiţii mai bune pe piaţa internă. Ultima emisiune de obligaţiuni externe a României a fost în anul 2003. Ministerul Finanţelor a anunţat anterior pentru acest an un plafon de opt miliarde de lei (aprox. 2,3 miliarde de euro) pentru împrumuturile de pe piaţa internă şi posibilitatea revenirii pe pieţele internaţionale de capital, cu emisiuni de titluri de aprox. 500 de milioane de euro.

Finanţele au efectuat deja, cu succes, primele emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă la începutul acestui an, după o pauză de aproape trei ani. Plafonul de îndatorare publică externă a României propus pentru acest an este de 4,4 miliarde de euro, cu 100 de milioane de euro peste nivelul aprobat pentru 2006. Suma reprezintă valoarea maximă a împrumuturilor externe pe care le pot contracta şi garanta autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pe o perioadă de un an, şi se determină prin corelarea indicatorilor datoriei publice cu o serie de indicatori macroeconomici, respectiv produsul intern brut, volumul exporturilor de bunuri şi servicii, deficitul balanţei comerciale şi rezerva valutară a statului. Pentru anul 2006 a fost aprobat un plafon de 4,3 miliarde de euro care, pînă la sfîrşitul anului a fost acoperit cu credite externe în proporţie de 58,2%. Valoarea împrumuturilor externe pe termen mediu sau lung contractate sau garantate de stat era, la sfîrşitul anului trecut, de 20,84 miliarde de euro. Plafonul de îndatorare publică internă propus pentru anul 2007 este de 19 miliarde de lei.