România va importa masiv cereale pentru acoperirea deficitului intern

Din cauza producţiei reduse de cereale din acest an, România va importa cantităţi masive de grîu, porumb şi floarea-soarelui. Un raport realizat de Departamentul American pentru Agricultură (USDA) arată că pe piaţa românească vor intra circa 250.000 tone de porumb din Brazilia, pentru a completa producţia estimată la trei milioane de tone. \"Producţia de porumb va atinge un minimum istoric de trei milioane de tone, cu şase milioane de tone mai puţin decît în 2006. Porumbul din Brazilia este disponibil la un preţ de circa 315 dolari pe tonă, de trei ori mai mult decît anul trecut. În mod normal, necesarul de porumb ar fi fost importat din statele învecinate, dar, în acest an, surplusul exportabil din regiune este scăzut\", se afirmă în raportul USDA. De asemenea, România va importa circa 1,1 milioane de tone de grîu, recolta din acest an, de circa trei milioane de tone, fiind cu mult sub nivelul de 5,5 milioane de tone de anul trecut. Raportul arată că preţul grîului pe piaţa românească este de 280-290 de dolari pe tonă, cu 20-25% mai mult decît în luna precedentă, şi aproape triplu faţă de preţul de anul trecut, respectiv 100-115 dolari pe tonă. Deşi România este cunoscută ca un exportator net de floarea-soarelui, cu circa 0,5 milioane de tone disponibile în fiecare an pentru export, producţia redusă din acest an va acoperi parţial nevoile procesatorilor. După recoltarea de pe 16% din suprafaţa cultivată, producţia medie la hectar este de 458 de kilograme, faţă de estimarea iniţială a Ministerului Agriculturii, de 627 de kilograme. Şi culturile de rapiţă au fost afectate de secetă, astfel că producţia realizată în acest an, de peste 300.000 tone, este cu 35% sub estimări, deşi suprafaţa cultivată este de peste trei ori mai mare decît anul trecut. \"Măsura de creştere a subvenţiei pentru irigaţie a fost menită să încurajeze fermierii să folosească sistemele de udat, dar, cum multe zone nu aveau acces la surse de apă sau echipametele de irigat nu erau accesibile pentru fermieri, rezultatele acestei măsuri au fost mai mici decît se aştepta\", se mai arată în raportul american.